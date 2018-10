20 focipályát tudna elnyelni a világ legnagyobb koncerthelyszíne

Opera-, tánc-, színházi előadások és koncertek kapnak helyet a világ legnagyobb, 20 futballpálya méretű előadóművészeti központjában a tajvani Kaohsziungban.

Szombaton átadták a világ legnagyobb előadóművészeti komplexumát Tajvanon. A 141 ezer monstrum opera-, tánc-, színházi előadások és koncertek kapnak helyet a világ legnagyobb, 20 futballpálya méretű előadóművészeti központjában a tajvani Kaohsziungban.

Az átszámítva 97,5 milliárd forintba került központot a Mecanoo holland építésziroda tervezte, a hárommilliós metropolisz egyik parkjában kapott helyet. A park helyén egykor katonai támaszpont állt, a központ innen kapta a Vejvujing nevet. A központban egy operaház, egy színház, egy kamarazenei terem, egy amfiteátrum és az Ázsia legnagyobb orgonáját is tartalmazó koncertcsarnok is helyet kapott. A szimfonikus és klasszikus orgonával is bíró dupla hangszer a Klais német orgonakészítő cégtől származik. Az orgona síprendszere 9085 sípjával bambuszerdőre hasonlít, az épület hajlított tetőszerkezete a dél-tajvani szubtrópusi erdőket idézi. „Ma Kaohsziung ipari fejlődéséről híres a jövőben kultúrvárosként szerez nevet” – mondta Caj Jing-ven tajvani elnök a megnyitón. A központ művészeti igazgatója Csien Ven-Ping híres tajvani karmester, aki 1996 óta a Deutsche Oper am Rhein dirigense.