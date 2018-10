Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy 2014 és 2020 között az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül összesen 952 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből a forrásból pedig 24 milliárd forint jut a kulturális területre.

Közvetlenül 24 milliárd forint jut a kulturális területre az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (EFOP) a 2014 és 2020 közötti időszakban – mondta Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár hétfőn Debrecenben. Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Partnerségben a könyvtárral című nemzetközi tudományos konferenciáját megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy 2014 és 2020 között az EFOP keretén belül összesen 952 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből a forrásból jut 24 milliárd forint a kultúrára. Ezen belül mintegy 3 milliárd forintból finanszírozzák egyebek mellett a Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás című kiemelt projektet is, amelynek része a hétfőn kezdődött, kétnapos debreceni tudományos konferencia. A 2016-ban kezdődött és 2019-ig tartó projekt vezetője a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, tagjai pedig az NMI Művelődési Intézet Nonpropfit Kft. és az OSZK. A program közvetlen célja a kulturális intézmények szakmai, módszertani támogatása, a társadalmi kohézió erősítése és a közösségfejlesztés – mondta az államtitkár, és azt is hozzátette, hogy a projektben 420 kulturális intézményből kerülnek ki azok a dolgozók, akik képzéseken, fejlesztéseken vesznek részt. A szakmai mentorok több mint 360 helyi közösségnek nyújtanak módszertani és közösségfejlesztési segítséget, összesen 72 mentor képzése valósul meg és a projekt végére 54 olyan intézmény működik majd, amelyek életébe a jelenleginél aktívabban bevonják a helyi lakosokat –mondta. Tüske László, az OSZK főigazgatója elmondta: a kétnapos debreceni tudományos konferencia témája egyebek mellett a könyvtárak és a digitalizáció kapcsolata, az olvasásfejlesztés közösségformáló ereje, de szó lesz az online közösségekről és arról is, hogy a könyvtáraknak a jelenleginél nagyobb szerepet kell vállalniuk más, hagyományosan nem a könyvtárak falai között megrendezett kulturális események befogadásában. A konferencia egyik kiemelt előadója Pier Luigi Sacco, a milánói IULM egyetem gazdaságtan, marketing és kreativitás doktori programjának igazgatója, aki a könyvtárakról mint társadalmi hatású színterekről tart előadást. Neil Fitzgerald, a British Library digitális kutatások vezetője pedig arról beszél majd, hogy miként lehet a közösség könyvtárak iránti elkötelezettségét növelni a digitális tartalmakkal.