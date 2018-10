Felbonthatta az eljegyzését a sztárpár

Közeli ismerősöktől kiderült, hogy felbontotta az eljegyzését Ariana Grande és Pete Davidson. A források szerint még mindig nagyon szeretik egymást, csak egyszerűen rosszkor találkoztak.

Ariana Grande és Pete Davidson szerelme csupán néhány hónapja tart. Idén májusban mindenki megdöbbent, amikor eljegyezték egymást, de úgy tűnt, őket egyáltalán nem zavart a gyors tempó. Most azonban a sztárpárhoz közel álló források azt mondták, hogy szakítottak. Azt is hozzátették, hogy még mindig nagyon szeretik egymást, egyszerűen rosszkor találkoztak, mert most nem megfelelőek a körülmények, így nem tudnak kellőképpen egymásra koncentrálni – írta a TMZ.

Ariana Grande helyzete nem könnyű mostanság, ugyanis nemrég öngyilkos lett Pete Davidson előtti barátja, Mac Miller. A halálhíre megviselte az énekesnőt, és az utóbbi időben a közösségi oldalain azt írta rajongónak, hogy egy kis nyugalomra lenne szüksége. Az énekesnőt és Pete Davidsont utoljára egy hete látták együtt. A sztárpár közeli ismerősei szerint a szakítás ellenére egyikük sem zárja ki, hogy a jövőben ismét egymásra találnak. Egyelőre sem Ariana Grande, sem pedig Pete Davidson nem erősítette meg a hírt.