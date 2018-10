Első spanyolországi útjukra indultak a herendi porcelánok

A madridi iparművészeti múzeumban láthatók keddtől a Herendi Porcelánmanufaktúra munkái, amelyek először mutatkoznak be Spanyolországban kiállításon.

Először mutatják be a Herendi Porcelánmanufaktúra munkáit Spanyolországban. A Herend: A magyar porcelán művészete - Időtlen elegancia című, több mint 300 darabból álló kiállítás a 200 éves múltra visszatekintő magyar kézműves porcelángyártás remekműveit mutatja be. A kiállítás a madridi iparművészeti múzeumban kapott helyet. A hétfő esti megnyitón Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója azt mondta, „a herendi porcelán nemcsak gyönyörű használati tárgy, hanem egyben művészi alkotás is, amelyben a négy őselem, a tűz, a víz, a föld és a levegő révén az egész világ bele van zárva". Azt is elmondta, hogy a manufaktúra

kulturális missziója, hogy megismertesse a hagyományt és innovációt,amelyet a herendi porcelán képvisel. „A porcelán évezredek óta köt össze embereket, városokat, földrajzi régiókat", ezért a manufaktúrának minden egyes újabb kiállítás ünnepet jelent – mondta. A madridi magyar nagykövetség közreműködésével létrejött tárlat látogatói bepillantást kaphatnak a herendi manufaktúra történetébe, a porcelánkészítés technológiájába, de elsősorban a formák és színek rendkívüli változatosságával találkozhatnak. Kiemelt helyet kapott a válogatásban a három leghíresebb herendi motívum, a Viktória, a Rotschild és az Apponyi, amelyek névadói maguk is a manufaktúra megrendelői közé tartoztak. A Bakony lábánál 192 évvel ezelőtt alapított kézműves porcelánüzem termékpalettáján ma már

több mint 16 ezer forma és 4 ezer minta szerepel.Évente 350-400 új terméket állítanak elő, amelyekből a világ több mint 60 országába exportálnak. A porcelánmanufaktúra kiállítása január 13-ig tekinthető meg Madridban.