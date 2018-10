Eminem az Empire State Building tetejére is felmászott, és tette mindezt Jimmy Kimmel show-jának és egy új okostelefon népszerűsítésének jegyében. És ott van még egy már nagyon sikeres, új mozifilm, amelyik szintén profitálhat Eminem akciójából. Mindenki jól járhatott.

Hétfő este különleges fényekkel árasztották el a New York-i Empire State Buildinget, ráadásul egy helikoptert is odarendeltek az épület tetejéhez. A felhajtásnak egyetlen oka volt: Eminem – leginkább csak a kameráknak szóló – villámfellépése. Pedig a rapper akciója igazából csak egy betétje volt Jimmy Kimmel show-jának, aki ezen a héten New Yorkban veszi fel késő esti show-jának részeit.

Jimmy Kimmelen kívül volt még néhány haszonélvezője a bulinak. Az egyik a Google, amelyiknek új telefonjával, a Pixel 3-mal rögzítették Eminem mozdulatait. És ott van még a mozikban múlt héten bemutatott, és azóta is taroló Venom című film is, amihez Eminem azonos címmel készített számot. És nyilván ezt a ziccert sem hagyták ki; persze hogy azt adta most elő a felhőkarcoló tetején.