Ákos nem rég megjelent, Hazatalál című középlemeze már platina, és a lemez első videóklipje a címadó dalhoz készült. Klippremier az Origón.

Megjelent Ákos legújabb videóklipje, ami a nemrég kijött, Hazatalál című középlemezének címadó számához készült. Egyébként a klip megjelenése bizonyos értelemben jubileum is, mivel éppen 20 éve írja és rendezi saját klipjeit. Az első önálló rendezői munkája az 1998-as Ikon volt, ami abban az évben el is nyerte az év klipje díjat a Mahasz díjkiosztóján. Az új kisfilm a zenekar mellett Magyarország olyan látványos vidékeit is bemutatja, amik Ákosnak is fontosak.

A záróképeket például a józsefvárosi Teleki téren rögzítették, abban a körgangos házban, ahol Ákos a gyerekkorát töltötte. A középlemezen 4 új dal jelent meg, és Ákos az idei évet a korábbi háromhoz hasonlóan dupla Arénakoncerttel zárja. A Hazatalál középlemez egyébként két hét alatt lett platinalemez. A dalokat Ákos stúdiójában vették fel az idie, 140 ezres látogatottságú turné előadásai közti szünetekben.