Rita Ora mellbimbójával hívja fel a figyelmet a sikereire. Az énekesnő azért töltött fel magáról erotikus képet az Instagramra, mert már három hete az ő dala vezeti az egyik legnagyobb angol toplistát.

Szinte hetente lepi meg rajongóit Rita Ora egy erotikus képpel. Legutóbb például egy olyan fotózást is bevállalt, ahol egy bőrkesztyűn kívül semmi más nem volt rajta. Most a Let You Love Me című slágerére hívja fel a figyelmet egy nem hétköznapi fotóval. A dal a szeptemberben kiadott Phoenix című albumán jelent meg, és már harmadik hete vezeti az egyik legnagyobb angol toplistát, az Official Vodafone Big Top 40-t.

Rita Ora ezt egy olyan fotóval ünnepelte meg, amin a ruhája – szokásos módon – teljesen átlátszik, jól kivehető az énekesnő mellbimbója.Lapozzon, ha látni szeretné a képet!