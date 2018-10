Azt már eddig is lehetett tudni, hogy népszerűsége miatt lassan szintet kell lépnie a Red Bull Pilvakernek, és a szervezői tettek is ezért. Jövőre az Arénában lesz, hogy a lehető legtöbben tudjanak elmenni az irodalom, hiphop, színház és forradalom érdekes elegye kínálta rendezvényre.

2019. március 15-én már a Papp László Budapest Sportarénában rendezik a Red Bull Pilvakert, ami sok mindenent megélt már 2012, azaz az első rendezvény óta. Évről évre teltházzal mentek a Pilvakerek, és közben iskolai tananyag is lett a kezdeményezésből. A Pilvakert tavaly már háromszor rendezték meg az Erkel Színházban március 15-én, hogy a lehető legtöbben lássák, de még így is sokan maradtak az épületen kívül. Érezhető volt, hogy az állapot tarthatatlan, ezért is maradt ki a 2018-as év a sok szervezés miatt. És ezért fordulhat elő, hogy a Pilvaker, azaz a hiphop, a színház és az irodalom elegyeegy hatalmas csarnokot tud már bevenni 2019-ben, amire eddig még nem volt példa az Aréna történetében.

Takács Ákos, a Red Bull Pilvaker ötletgazdája azt mondta, „bár az Erkel hozzánk nőtt, kénytelenek voltunk más helyszín után nézni a Pilvakerrel, hiszen bárhogy is nézzük, kinőttük a színházat. Szeretnénk, ha azokkal is ünnepelhetnénk élőben, akik eddig nem jutottak be. Egyre bővül a csapatunk, és egyre nő az érdeklődés is a rendezvény iránt, így azzal igyekszünk kiszolgálni a rajongói igényeket, hogy jövőre egy sokkal nagyobb helyszínen, még látványosabban térünk vissza, ehhez azonban szükségünk volt arra, hogy kihagyjunk egy évet. Ez nagyon sok szervezéssel jár, de az elmúlt évben volt időnk arra, hogy kitaláljuk, hogyan lesz egy intimebb, színházi közegben jól működő show-ból igazi Aréna-kompatibilis produkció.”

Nem szépirodalom, de nem is akar az lenni A Punnany Massifból ismert Farkas Roland, azaz Wolfie már a rappereket és slammereket megmozgató Red Bull Pilvaker 2012-es indulásakor ott volt, és most is az Erkel Színház színpadán áll majd március 15-én este. A látványos show-val egybekötött forradalmi megemlékezést minden évben intenzív próbaidőszak előzi meg, de Farkas Roland azért tudott időt szakítani arra is, hogy beavassa az Origót abba, hogyan zajlik évről évre a szavak forradalma.

Nemcsak látványban és a férőhelyek számában újít a rendezvény, hanem a résztvevőkben is. Az új szereplők közt lesz Szakács Gergő énekes és Pálmai Anna, a Katona József Színház színésznője is. A többi új arcot egyelőre titkolják a szervezők, az viszont biztos, hgoy Kautzky Armand jövőre is ott lesz. A 2019-es Pilvakerre a jegyértékesítés október 23-án, délelőtt 10 órakor indul, minderről bővebb információ itt található.