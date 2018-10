Banksy közzétett egy videót, amelyből kiderül, hogy a Sotheby's aukcióján valójában a Girl With Balloon (Lány léggömbbel) című képét teljes egészében meg akarta semmisíteni.

Banksy legutóbbi, nagyot durrant akciója az volt, mikor egyik műve egy árverésen félig megsemmisítette önmagát. A licit leütése után beindult a spray-vel fújt alkotás keretébe épített iratmegsemmisítő, a kép pedig elindult lefelé, majd féluton megállt. A keret aljából kilógott a félig szétcincált kép, a másik fele pedig maradt a keretben. A művész szerdán feltett egy videót a YouTube-ra, amiből kiderült, hogy nem egészen így tervezte. A videó végén bemutat egy próbavágást, ahol a teljes képet cafatokra vágja a gép, és meg is jelenik egy felirat, ami azt mondja, „a próbákon mindig tökéletesen működött”. Az alkotás a korábbi híres falfirkája, a Girl With Balloon (Lány léggömbbel) papírverziója volt, amit a Sotheby's árverésén 1,2 millió euróért, azaz csaknem 400 millió forintért vett meg valaki.

A kép azóta a már a Love is in the Bin (Szerelem a szemétben) címet viseli, és Banksy ügynöksége hitelesítette is. A Sotheby's szakértői annak idején úgy értékelték, hogy Banksy nem elpusztította egy képét, hanem egy újat alkotott. A nyilvánosság elől rejtőzködő művész Girl With Baloon című munkája először egy londoni ház falán jelent meg, később azonban számos nyomat készült belőle és egyik legismertebb képe lett.