Nem kizárt, hogy lesznek még Nirvana-koncertek

A Nirvana klasszikus felállásának két, még élő zenésze nem tartja kizártnak, hogy az eredeti névvel fellépve adjanak elő kultikus Nirvana-dalokat.

A múlt hét végén állt össze egy nagyon gyors és csak sejtetett minikoncertre besegítő zenészekkel az egykori Nirvana néhány zenésze. A néhány itt természetesen a Foo Fighters frontemberét, Dave Grohlt, az egykori basszusgitárost, Krist Novoselicet jelenti, illetve a szintén Foo Fighters-tagot, Pat Smeart, aki annak idején turnékon segített a Nirvanának. Hozzájuk csatlakozott még John McCauley (a Deer Tickből) és Joan Jett énekesnő is. Jett volt az, aki négy évvel ezelőtt is vállalta a vezető énekes szerepét, amikor beiktatták a – nyilván már Kurt Cobain nélkül megjelenő – Nirvanát a Rock and Roll Hall Of Fame-be 2014-ben. Ők most, a múlt héten a kaliforniai Cal Jam fesztiválon álltak össze megint. A koncertről hivatalosan nem is tájékoztattak senkit, csupán utalgattak a meglepetésre többek között a Twitteren.

Hat számot adtak le, és valószínűleg ők is nagyon élvezték, hiszen Dave Grohl a minap már arról beszélt a Kerrang!-nak, hogy újra játszani például a Teen Spirit-et olyan volt, mintha fellőtték volna az űrbe. A további lehetőségekről, esetleges koncertekről pedig azt mondta, nem zárja ki őket, de nagyon óvatos szeretne lenni. Ahogy mondta, „nagyon érzékeny dolog ez, nem szabad úgy kezelni, mint egy akármilyen fellépést”. A basszusgitáros, Krist Novoselic is hasonlóan áll a dologhoz. Ő azt mondta, biztos, hogy nem válnak rendszeressé az ilyen koncertek, és soha nem is lesz akkora felhajtás körülöttük.

Soha nem látott felvétel került elő a Nirvanáról Felkerült az internetre egy videó, amely még azelőtt készült, hogy a Kurt Cobain és Krist Novoselic által alapított zenekar felvette volna a Nirvana nevet. Cobain és Novoselic 1987-ben kezdett együtt zenélni, de akkor még nem Nirvana néven. A kezdeti időkben sokféle zenekarnévvel és dobossal kísérleteztek: a most napvilágra került, 1988.

A Foo Fighters egyébként kifogyhatatlan a színpadi gagekből és kedvességekből is. Grohlnak legutóbb egy olyan srácot sikerült felhívnia a színpadra gitározni, aki bevallotta, hogy jóformán csak Metallica-számokat tud. Grohl persze vette a lapot, és egy pillanatig nem habozott, mielőtt belacsaptak az Enter Sandman-be. Aztán a komoly értéket képviselő Gibson Memphis gitárját ajándékként a srác nyakában hagyva küldte őt vissza az anyjához. Ezen a metallicás intermezzón felbuzdulva pedig legutóbb a Foo Fighters dobosával, Taylor Hawkinsszal lepték meg James Hetfieldék rajongóit. A Metallica koncertje előtt a küzdőtéren türelmetlenül váró metálosoknak a szervezők beadták a backstage-ben őgyelgő humoristát vevő kamerák képeit. A férfi nyitogatta az öltözők ajtait, hátha rátalál a Metallicára, ha már annyira várta őket a közönség, de a poén éppen az volt, hogy az egyik ajtó mögött a sörrel vigyorgó Grohlt és Hawkinst találta.