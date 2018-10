Törőcsik Mari a színpadra készül, de még nagyon óvatos

Törőcsik Mari továbbra is velemi otthonában gyűjt erőt, hogy mihamarabb színpadra állhasson.

Törőcsik Mari legutóbb szeptemberben került kórházba, akkor az immunrendszerét erősítették meg egy komoly vitaminkúrával. Most a Hot! magazin kereste fel telefonon a 82 éves színésznőt, aki arról számolt be, hogy már jobban van, és az sem kizárt, hogy novemberben fellép a Nemzeti Színházban a Galilei-ben. „Most engedtek el a kórházból, ahová a velemi házamból jártam be. Úgy néz ki, a napokban felmegyek Pestre. Színházi témában addig nem tudok semmi biztosat mondani, amíg nem egyeztetek az igazgató úrral. Csak bízni tudok abban, hogy az egészségi állapotom novemberre már engedni fogja, hogy visszatérjek a közönség elé” – mondta Törőcsik Mari a lapnak.