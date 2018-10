Budapest Bár a Müpában hétfőn

Dupla koncertet tart október 22-én hétfőn a Budapest Bár a Müpában. A délután fél négykor, illetve este nyolckor kezdődő fellépéseken Udvaros Dorottya lesz a különleges vendég a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben.

Farkas Róbert egy lemezre szóló projektje tulajdonképpen easy listening a magyar hagyományok felhasználásával, őt magát is meglepte, mekkora közönségigény van az ilyesmire. A zenekar tavaly decemberben ünnepelte tizedik születésnapját. Egy bestof lemezzel összefoglalták a múltat, Budapest című albumuk pedig a főváros előtt tiszteleg, és számos feldolgozás után túlsúlyba kerültek az új, saját dalok. Fennállása alatt a Budapest Bár több mint nyolcszáz koncertet adott.

A 19. században és a 20. század első felében cigányzenekarok szolgáltatták a zenét a kávéházakban. Ahogy a gulyás (és pörkölt) is városi, vendéglátóipari találmány (falun nem vágtak le egy egész marhát, mert nem tudtak volna mit kezdeni vele), úgy a cigányzenekar sem valami népi dolog, ezek a zenészek jól képzett és széles körben tájékozott szakemberek voltak, akik ismerték az aktuális trendeket és reagáltak rájuk. Farkas Róbert tulajdonképpen egy régi hagyományt újított fel, bár kezdeményezése sajátos és merész vállalkozásnak hatott. A Budapest Bár egy klasszikus kávéházi cigányzenekar felállását idézi, tagjai: Farkas Róbert (hegedű, brácsa, gitár), Farkas Mihály (cimbalom), Farkas Richárd (nagybőgő), Ökrös Károly (harmonika, zongora) és Kisvári Ferenc (dob, ütőhangszerek). Eleinte a két világháború közötti slágereket dolgozták fel és az alternatív rockzene meghatározó figurái léptek fel velük énekesként. Az elmúlt évtizedben bővült az énekesek köre, és az egész huszadik századra kiterjesztették „vadászterületüket”. A közismert dalokat cigányzenei alapokon, dzsessz, pop, rock, klezmer és számos más zenei műfaji elemmel ötvözve értelmezik újra, ezzel egy új zenei irányzatot teremtettek, amit gypsy lounge-nak neveznek.

A Budapest Bárt sajátos feldolgozásaiban abból a dalkincsből válogat, amit a magyar zeneirodalom ránk hagyott, csaknem háromszáz feldolgozást készítettek eddig. Egy ideje pedig maguk is hozzátesznek ehhez az örökséghez: újabb lemezeiken egyre több saját szám szerepel. A koncerteken immár tíz album anyagából válogatnak: Volume 1 (2007), Tánc (2009), Zene (2010), Hoppá! (2011), Szerdán tavasz lesz (2014), Húszezer éjszakás kaland (2014), Délutáni csókok (2014), Klezmer (2015), Ünnep (2016), Best of Budapest Bár (2017), Budapest (2017). A produkció jelenleg tizenkét énekessel működik együtt: Behumi Dóri, Ferenczi György, Frenk, Keleti András, Kiss Tibor, Kollár-Klemencz László, Mező Misi, Lovasi András, Németh Juci, Rutkai Bori, Szűcs Krisztián és Tóth Vera.