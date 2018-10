Rossz hírt kapott Radics Gigi, nagyon szomorú

Elmarad Radics Gigi arénás koncertje, amire már hónapok óta készül. A külföldi zenekar, akikkel már fél éve próbál, lemondta a novemberi közös zenélést.

Elmarad Radics Gigi november 10-ére, a Papp László Budapest Sportarénába meghirdetett koncertje. Az énekesnő a Facebookon tett közzé egy hosszabb bejegyzést, amiből kiderült, hogy külföldi zenekara visszalépése miatt marad el a koncert.

Radics Gigi már fél éve együtt gyakorolt a külföldi zenészekkel, és a posztból az is kiderült, hogy baleset miatt lépett vissza a zenekar. A zenészeknek külföldön volt balesetük, és többen közülük könnyen megsérültek.Ugyan már jól vannak, de a próbákat és a koncertet nem tudják vállalni. Radics Gigi azt írta, „a koncertet mindenképpen halasztani kell. Megígérem, hogy nem marad el semmiképpen, be fogjuk pótolni, az új dátumról hamarosan értesítünk benneteket a facebookon és az instagramon keresztül.” A már megváltott jegyeket egyébként maradéktalanul visszaváltják, és állítólag az énekesnő valamilyen engesztelő ajándékon is gondolkodik.