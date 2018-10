Törőcsik Mari költözni készül

Törőcsik Mari utoljára szeptemberben volt kórházban, igaz, csak egy rutinkúrán. Azt mondja, most jobban van, és már az ősszel szeretne egy kis időre új helyre költözni.

Törőcsik Mari utoljára szeptemberben volt kórházban egy vitamin- és immunkúrán, amivel a betegségek utáni megerősödését segítették elő. Most a Best Magazinnak számolt be állapotáról és lassan esedékes nagy terveiről. „Igazából hol jobban, hol rosszabbul vagyok, de ez már csak így van az én koromban. Megnyugtatok mindenkit, a kórházból már kijöttem. Csak egy rutineljáráson vettem részt, hogy erősebb legyek” – mondta.