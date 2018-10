2019-ben újra turnéra indul Mark Knopfler. Az egykori Dire Straits frontembere új lemezével és legendás zenekara legnagyobb slágereivel lép majd fel.

Hosszabb kihagyás után újra turnéra indul Mark Knopfler, a legendás Dire Straits frontembere. A turné egyik apropója legújabb albuma, ami Down The Road Wherever címmel jelenik meg a közeljövőben. A turné zenei anyagát leginkább az új album adja, de nyilván elhangzanak majd a veretesebb Dire Straits-slágerek is. A körút áprilisban indul Barcelonában, aminek az európai etapja júliusban zárul Veronában, majd augusztus-szeptember folyamán Észak-Amerikában folytatódik. A budapesti koncert 2019. július 9-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában.

Mark Knopfler több mint 120 millió lemezt adott el a Dire Straits korai éveitől egészen mostanáig. A többszörös Grammy-díjas énekes és zeneszerző csípős szövegeit és merész gitártechnikáját kombinálva alkotta meg a Dire Straits nagy slágereit, a Money For Nothing, a Sultans Of Swing, a Romeo And Juliet vagy a Walk Of Life című dalokat. Producerként közreműködött Bob Dylan és Randy Newman albumainál és több filmzene készítésénél is. A Down The Road Wherever című, kilencedik szólóalbuma november 16-án jelenik meg.