Leslie Mandoki és Quincy Jones újra találkozott Las Vegasban

A napokban tartott Las Vegas-i zenei fesztivál színfalai mögött találkozott a két régi barát és híres zenei producer, Leslie Mandoki és Quincy Jones.

A napokban tartották a JBL Festet Las Vegasban, ahol a zenei háttértevékenységek és együttműködések bemutatása mellett az élő fellépések is szerepet kaptak. A rendezvényen rendszerint felvonultatják a névadó JBL, az audiotermékeket gyártó mamutcég technikai újításait, és a koncertek mellett előadások is vannak. Az idei fesztiválon a legendás zenei producer, Leslie Mandoki képviselte Európát, míg régi barátja, Quincy Jones pedig az Amerikai Egyesült Államokat.

Legendás barátjával találkozott Leslie Mandoki https://t.co/EInb3YjkIR — edu self (@All_U_Can_Learn) October 21, 2018

Leslie Mandoki a Blikknek azt mondta, „felemelő érzéssel töltött el, hogy a rangos Las Vegas-i eseményen én képviselhettem Európát, mint vezető zenei producer. Mondhatni, hivatalosan is szemmagasságba kerültem a szakma legendájával, aki az Egyesült Államokat képviselte, és akit régóta a barátomnak mondhatok.” Leslie Mandoki a képpel kapcsolatban elmondta, hogy őt szokták a magyar Quincy Jonesnak is becézni: „jót mosolyogtunk azon, hogy a képen hány Quincy Jones is látható”. A megtisztelő becenevet az egykori Cream négy évvel ezelőtt meghalt énekes-basszusgitárosa, Jack Bruce találta ki, aki korábban a Man Doki Soulmates vendégszereplője is volt. Leslie Mandoki azt is mondta, „meséltem Quincynek a készülő lemezemről, és jót vitáztunk arról, miként változott a zenehallgatás. Szerinte a fülhallgatók, szerintem az autók hangrendszerei viszik a prímet, de arról is elragadtatással beszélt, hogy nemrég Budapesten járt.”