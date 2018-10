Már a héten lehet jegyet venni Ed Sheeran szigetes koncertjére

A Sziget Fesztivál szervezői bejelentették, hogy már a héten elindul a jegyek árusítása Ed Sheeran jövő évi szigetes koncertjére.

A 2019-es Sziget Fesztivál nyitónapjára október 25-én, 10 órától lehet jegyet vásárolni. Ez többek között azért lehet fontos, mert aznap lép fel Ed Sheeran, akinek turnékoncertjeire gyakran órák alatt fogynak el a jegyek.

Szeptember végén többállomásos koncertturnét jelentett be Ed Sheeran 2019-re. A stadion és arénakoncertek között mindössze két fesztiválos fellépés szerepelt, és ezek egyike lesz a jövő évi Sziget. Sheeran augusztus 7-én koncertezik a Hajógyári szigeten, és az első 5000 jegyet kedvezményes áron, azaz 24 900 forintért adják. (Persze lehet venni 3 és 5 napos bérleteket, és nyilván hetijegyeket is.) Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője erről azt mondta, „miután 7, 5 és 3 napos bérleteket is árulunk, amibe beleeshet az első nap, ezért csak limitált mennyiségű napijegyet tudunk kiadni Sheeran koncertjére”. Egyébként jövőre már a Sziget nyitónapja is teljes nap lesz, azaz az Aréna és az A38 is üzemelni fog.