54 éve a Beatlesé volt, most már a 34 éves kanadai rapperé az egyik jelentős könnyűzenei rekord.

Több mint fél évszázadon át a Beatles tartotta a rekordot, amit idén elvett az együttestől a kanadai rapper, Drake. Ez a rekord pedig az egy év alatt a Billboard Hot 100-as slágerlistájára juttatott dalok száma. Eddig a Beatles 11 dallal tartotta a rekordot, méghozzá 1964 óta, és most, 2018-ban Drake-nek 12 dala került a listára. Vagy olyan dal, amelyben közreműködött, ugyanis fontos szempont, hogy itt nem csupán a saját számok, hanem a koprodukciók is számítanak.

Ez nyilván a fiatal versenyző, Drake szempontjából lehet érdekes, ugyanis a Beatles csupán saját dalokkal került a listára, Drake viszont éppen egy közösen előadott dallal dönöttt rekordot.

Mostanában jött ki Bad Bunny Mia című dala, amelyben Drake is vállal néhány spanyol sort. A Beatles 1964-ben olyan slágerekkel került fel a 100-as listára, mint a Can't Buy Me Love vagy a Hard Days Night. Drake számai közül pedig kiemelendő a God's Plan, a Nice For What és az In My Feelings, és leginkább azért, mert ezekkel egészen a lista első helyéig jutott. Egyébként Drake-nek nem ez az első rekordja, vagy zeneipari nagy teljesítménye. Szintén 2018-as eredménye, hogy ő lett az első előadó, akinek számait 50 milliárdszor streamelték a különböző platformokon.