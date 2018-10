Két nemzetközi fesztiválon is díjazták a pécsi bábszínházat

A közelmúltban Zágrábban és Kolozsváron megrendezett rangos bábfesztiválokon összesen három díjat nyert a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben működő Bóbita Bábszínház Torzonborz visszatér című produkciója.

Két nemzetközi fesztiválon is kapott díjakat a pécsi Bóbita Bábszínház. A pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben működő Bóbita Bábszínház Torzonborz visszatér című produkciója nem rég a Zágrábban és Kolozsváron megrendezett rangos bábfesztiválokon összesen három díjat nyert. Az elismeréseket szerdán jelentették be egy pécsi sajtótájékoztatón, ahol Sramó Gábor, a bábszínház igazgatója mondta el, hogy a zágrábi fesztiválon, ahol több mint negyven előadás szerepelt, a virtuóz animációért járó díjjal ismerték el a pécsi művészek munkáját. Zágrábban az volt az 51. fesztivál, míg a Kolozsvári Nemzetközi Puck Fesztivlá a 17. volt a sorban, és ott a legjobb díszlet és a legjobb zene díját kapták meg. Mindegyik díjjal a bábszínház négy évvel ezelőtt bemutatott, Torzonborz, a rabló című előadásának második részét ismerték el. A produkciót Schneider Jankó rendezte, tervezője a Blattner Géza-díjas Grosschmid Erik, zenéjét pedig Babarci Bulcsú szerezte. Sramó Gábor azt is elmondta, hogy a kolozsvári megmérettetésen Nagy Kovács Géza, a Bóbita bábkészítő-tervezője a legjobb bábokért járó díjat is elnyerte a szatmárnémeti Brighella Bábszínház A bőgős fia meg az ördögök című előadásával.

Őri László (Fidesz-KDNP), Pécs kultúráért felelős alpolgármestere pedig azt mondta a sajtóeseményen, hogy a díjak visszaigazolják a bábszínház magas színvonalú művészi munkáját. A társulat előadásait egy évben csaknem 35 ezer néző látogatja, Pécsen körülbelül 300, más helyszíneken és külföldön további 100 előadást tartanak, bérleteseik száma meghaladja 4000 főt.