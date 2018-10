Ez lett az amerikaiak kedvenc regénye

Harper Lee 1960-ban kiadott regénye, a Ne bántsátok a feketerigót! lett az amerikai olvasóközönség kedvence. A Pulitzer-díjas mű végig vezette a versenyt.

Harper Lee 1960-ban kiadott Pulitzer-díjas művét, a tolerancia, a pártatlanság és az emberi méltóság kérdéseivel foglalkozó Ne bántsátok a feketerigót! című regényt választotta meg kedvencének az amerikai olvasóközönség. A regény a PBS amerikai televíziós csatorna The Great American Read című sorozatához kötődő versenyben diadalmaskodott, amelynek eredményét a széria kedd esti záró epizódjában hirdették ki. Az elmúlt hat hónapban több mint négymillió szavazat érkezett arra a száz könyvre, amelyet egy hétezer amerikai olvasó körében végzett korábbi felmérés alapján választottak ki. A listára kizárólag olyan regények kerülhettek fel, amelyek megjelentek angol nyelven, és egy írótól csupán egyetlen könyv vagy könyvsorozat szerepelhetett. A könyvek szerelmesei naponta egyszer szavazhattak legkedvesebb olvasmányukra. Harper Lee regényét Diana Gabaldon Outlander - Az idegen című sorozata, J.K. Rowling Harry Potter-könyvei, Jane Austentől a Büszkeség és balítélet, valamint J.R.R. Tolkien A Gyűrűk Ura-trilógiája követi a sorban.

A televíziós műsor házigazdája, Meredith Vieira szerint a Ne bántsátok a feketerigót!a verseny első napjától kezdve egészen az utolsóig az első helyen állt a rangsorban. Harper Lee 1960-ban kiadott Pulitzer-díjas műve egy 1930-as évekbeli alabamai kisváros faji egyenlőtlenségét tárja fel egy fehér nő állítólagos megerőszakolása nyomán, amiért egy fekete férfit ítélnek el. A könyvből világszerte több mint 40 millió példányt adtak el, 1962-ben Gregory Peck főszereplésével filmet is forgattak belőle, amely három Oscar-díjat kapott. A regényből Broadway-produkció is készül. Aaron Sorkin színpadi adaptációjának előbemutatói novemberben kezdődnek New Yorkban. Az amerikai írónő egyetlen másik regénye, a Menj, állíts őrt! 2015-ben jelent meg, noha még az ötvenes években a Ne bántsátok a feketerigót! első vázlataként született meg, de évtizedekig a fiókban pihent. Lee 2016-ban halt meg 89 éves korában.