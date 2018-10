A Retro Rádió a felnőttek, a Rádió 1 a fiatalok kedvence

Országszerte hatalmas a sikere van a júniusban indult Retro Rádiónak, amely a 30-59 éves korosztályt megnyerve maga mögé utasítva a Petőfi Rádiót és a Sláger Fm-et is.

Az országos Retro Rádió berobbant, a napi átlagos több mint egymillió hallgató minden előzetes becslést felülmúlt - derült ki a szeptemberi rádiós közönségmérési adatokból. A MédiaTime portfóliójába tartozó Rádió 1 és Retro Rádió ráadásul tökéletesen kiegészítik egymást. A Rádió 1 a fiatal felnőttek körében tarolt, a Retro a felnőttek között a leghallgatottabb rádiócsatorna.

A Retro Rádióra országosan a 30-59 közötti korosztály 19,92 %-a, a fővárosban 13,64%-a kapcsol naponta az egyetlen országos lefedettségű kereskedelmi adóra.

Az igazi mai slágereknek, az ország legnépszerűbb lemezlovasainak és a Balázsék című reggeli műsornak is otthont adó Rádió 1 a fiatal felnőttek körében továbbra is piacvezető. Országosan és a fővárosban a 15-39-es korosztályban is toronymagasan vezet. A 15-39 éves fiatalok 17,91%-a kapcsol naponta a Rádió 1-re, ezzel megelőzve a Petőfi Rádiót és a Music Fm-et - írták.