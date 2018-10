Csukás István: Nem vagyok magányos

Csukás Istvánnak 82 éves kora ellenére alig van szabadideje. Gondosan beosztja a napjait, dolgozik néhány órát, kimozdul otthonról, főz, vagy éppen vendégeket hív. Az író azt mondta, hogy ezzel az aktív életmóddal tudja csak formában tartani magát.

Tudatosan szervezi a mindennapjait Csukás István. A 82 éves Kossuth-díjas költőnek kora ellenére szinte alig van szabadideje: azt mondta, hogy csak a sok elfoglaltsággal előzheti meg, hogy eltompuljon az agya. „Arról nem tehetek, hogy ilyen rövid a 24 óra. Egyszerűen nem férek bele. Mindent elvállalok, mert szeretek dolgozni, utána pedig jönnek a halasztáskérések – mondta a HOT! magazinnak Csukás István. Azt is hozzátette, hogy igyekszik jól beosztani az idejét. Csak a betegségektől fél, mert akkor nem tudna dolgozni. „Attól mindig tartok, hogy elkapok valami betegséget, egy kis influenzát, amikor kiesek a munkából két hétre. Össze is omlana a világom. Pedig igyekszem jól beosztani az időmet. Hosszú évek óta, még ha nincs is mindig nagy kedvem, mindennap odaülök az íróasztal mögé két-három órára. Ennyi bőven elég a napi munkából, nem is tudnék már többet dolgozni, de szerencsére nem is kell. Nem csak verset, színdarabot, filmet, mesét, verset írok, minden műfaj érdekel, ezzel is karbantartom az agyamat” – mondta.

Januárban lesz két éve, hogy Csukás István elvesztette feleségét, ennek ellenére azt mondta, nem magányos. Szeret főzni, levelet írni, illetve gyakran hív magához vendégeket. „A másik időtöltésem a kártyázás lett, ami nemcsak szórakozás, de jó ürügy is arra, hogy társalogjunk, egymással legyünk, akár igyunk is egy pohárral. A baráti kapcsolatok ápolása fontos, nem vagyok magányos. Csak arra kérem a Jóistent, adjon időt mindenre”.