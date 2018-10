Harmadik alkalommal szervezik meg a Budapest Showcase Hubot, ahol idén 14 ország 30 feltörekvő zenekara lép fel. A showcase fesztiválok lényege, hogy az előadók egy rövid, alig egyórás koncerttel bemutatkozzanak a külföldi és hazai közönségnek, koncertszervezőknek, menedzsereknek és újságíróknak.

Harmadik alkalommal rendezik meg idén a Budapest Showcase Hubot (BUSH), az egyik legfontosabb régiós zenei fesztivál és konferencia. November 15. és 17. között 14 ország 30 friss, és hazájában már népszerű zenekara mutatja be, hogy milyen színes a paletta a Balkántól a Baltikumig. Ahogyan a korábbi években, a programok idén is egésznaposak. Napközben a zenei szakma legnagyobbjai adják át tudásukat menedzsereknek, újságíróknak, zenészeknek és érdeklődőknek, este pedig a környező országok legjobbjai zenélnek az Instant különböző pontjain. A showcase fesztiválok lényege, hogy az előadók egy rövid, alig egy órás koncerttel bemutatkozzanak a külföldi és hazai közönségnek, koncertszervezőknek, menedzsereknek és újságíróknak. A BUSH jó működésére példa a román Golan együttes, akik két évvel ezelőtt feltörekvő együttesként vettek részt a fesztiválon, idén pedig a záróeseményen, november 17-én az Akvárium klubban adnak nagykoncertet a Fran Palermo mellett. A Golan Románia legnagyobb élőzenét játszó elektronikus zenekarává nőtte ki magát. Manapság már a Parov Stelar előzenekaraként járják a világot.

A magyar együttesek közül idén a Bohemian Betyars, Jónás Vera, a Mörk, Antonia Vai, a Freakin Disco, valamint a Fran Palermo mutatkozhat be a BUSH-on, de lesz rengeteg külföldi zenekar is. Csehországból érkezik Thom Artway, Romániából az egyik legaktuálisabb alternatív-avantgarde elektronikus formáció, a Karpov not Kasparov. Érkezik még az észt Erki Pärnoja, aki nemrég a Müpát is megtöltötte. Aztán fellép még a színházi előadásnak is beillő bulijairól híres orosz poszt-punk formáció, a Shortparis, és a fiatal lengyel díva, Rosalie is.

Napközben a Bródy House-ban lesznek a szakmai programok, amelyeken a turnészervezés és finanszírozás mellett fókuszba kerül a film- és reklámzeneszerzés. Előbbiről a Los Angeles-i Thomas Golubic valamint az Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről, és az Oscar-díjas Mindenki című filmek zeneszerzője, Balázs Ádám tart két napos workshopot. Golubic pedig olyan sorozatokban dolgozott, mint a Breaking Bad, a The Walking Dead vagy a Sírhantművek. A program a Magyar Nemzeti Filmalap Fast Forward programjával együttműködésben valósul meg. A reklámzenékről szóló előadásokat pedig Andrew Kahn nyitja ki, aki Steve Jobzal együtt felelős több évnyi ikonikus Apple reklám zenéjért, és azóta az ügyfelei között sorakozik az Amazon, a Nike, az Adidas és a Google is. Őt a HPS reklámügynökséggel közösen látja vendégül a fesztivál. Idén egyebek mellett kiderül az is, hogy hogyan lehet betörni a német zenei piacra. Ott lesz Jamie Cullum és a Slayer németországi ügynöke, a német Electronic Beats főszerkesztője, valamint a Reeperbahn fesztivál programigazgatója is.