Megvan a következő Beatles-film rendezője

Jean-Marc Vallée rendezi a Yoko Ono és John Lennon kapcsolatát bemutató filmet. A montreáli rendező nevéhez fűződik már Oscar-díjra jelölt életrajzi dráma és több sikersorozat is.

Tavaly novemberben Yoko Ono bejelentette, hogy életrejzi film készül legendás kapcsolatáról John Lennonnal, és ő maga lesz a producer. Mostanra az is kiderült, hogy a rendező Jean-Marc Vallée lesz. Az 55 éves montreáli rendező nevéhez fűződik a Mielőtt meghaltam című életrajzi dráma, valamint az HBO két népszerű sorozata is, a Hatalmas kis hazugságok, és az Éles tárgyak. Eredetileg a 2020-ra várható Bond-filmet is ő rendezte volna, de végül a közelgő Beatles-filmre kezdett el fókuszálni. Yoko Ono mellett a gyártásban részt vesz még Michael De Luca, aki az Oscar-díjra jelölt Phillips kapitány, a Facebook születéséről készült The Social Network - A közösségi háló, valamint a Szürke ötven árnyalata-filmeknek is a producere volt. A forgatókönyv írásban közreműködik Anthony McCarten, aki a Stephen Hawking életéről készített A mindenség elmélete című filmben is dolgozott, akárcsak a Queen együttes történetét bemutató Bohém rapszódiában is, amit nemrég mutattak be a mozikban – írta a CoS.

Yoko Ono és John Lennon egyébként először 1966 novemberében találkoztak egy londoni galériában, majd 1969-ben házasodtak össze Gibraltáron. Lennon 1980-ban halt meg, októberben lett volna 78 éves. Tiszteletére piacra dobtak egy 6 lemezes Imagine kiadványt, valamint Yoko Ono egykori férje emlékére felvette a saját Imagine-verzióját.