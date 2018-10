Az Arénában is telt házas lesz a Red Bull Pilvaker

Hiába az új helyszín, így is telt házas lesz jövőre a Red Bull Pilvaker. A rendezvényre akkora az érdeklődés, hogy néhány óra alatt elkelt az összes jegy a Papp László Budapest Sportarénába.

Már a jegyértékesítés megnyitása után néhány órával elfogytak a jegyek a 2019-es Red Bull Pilvakerre, így telt ház előtt debütálhat A Szavak Forradalma a Papp László Budapest Sportarénában. Korábban megírtuk, hogy a rendezvény nagy népszerűsége miatt van szükség az új helyszínre. Jövő március 15-én a hagyományokhoz híven hip-hoppal, színházzal, irodalommal és új fellépőkkel várják az érdeklődőket. 2016-ban 20 perc alatt fogyott el az összes jegy, 2017-ben 15 perc alatt kellett kitenni a telt ház táblát mindkét március 15-i előadásra és a 14-i főpróbára is az Erkel Színházban. A 2019-es Pilvakerre alig két óra alatt fogyott el az Arénában rendelkezésre álló jegyek 90 százaléka. Ez nagy teljesítmény, ugyanis az Arénának majdnem ötször akkora a befogadóképessége, mint az Erkelnek, így ezzel a jegyeladási idővel ismét rekordot döntött a rendezvény.

A Papp László Budapest Sportarénában nem csak látványban és a férőhelyek számában újít a Pilvaker, jövőre néhány új arccal is találkozhatnak a résztvevők, Szakács Gergő énekest és Pálmai Annát, a Katona József Színház színésznőjét is láthatják a színpadon. Rajtuk kívül több új szereplő is feltűnik majd a Pilvakerben.