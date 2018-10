Nemcsák Károly ezzel ajándékozza meg szülőfaluját

Nemcsák Károly életében még mindig nagyon fontos szerepet tölt be szülőfaluja. Most nem hétköznapi dologba vágott bele: keresztlányával összefogtak, hogy épülhessen a falunak egy templom.

Nemcsák Károly a Borsod megyei Mocsolyáson nőtt fel, és a szülőfalu még mindig fontos szerepet tölt be az életében. „Ha főiskolásként elfáradtam, mindig hazamentem, egy-két nap feltöltött, mint most is. Ma már az első utam a temetőbe visz, édesanyám, édesapám sírjához” – mondta Nemcsák Károly a HOT! magazinnak. A József Attila Színház igazgatója azt is hozzátette, nemrég összefogtak a keresztlányával, hogy épülhessen a falunak egy saját temploma. „A faluban ugyanúgy fogadnak, mint 40 éve: mindenki Karcsinak szólít. A nővérem kisebbik lányával, a keresztlányommal, aki egyetem után hazaköltözött, összefogtunk, hogy épüljön a falunak temploma. Eddig csak egy harangláb állt ott. A tervek elkészültek, a pénz már az egyházközség számláján van, a közbeszerzési pályázat után megkezdődhet az építkezés”.