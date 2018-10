Külföldön és belföldön is turnézik az Opera

Juan Diego Flórezzel közös ománi koncertjét követően veszi kezdetét a Magyar Állami Operaház nagyszabású, két héten át tartó New York-i vendégjátéka október 30. és november 11. között. Az opera- és balettelőadásokat, valamint gálakoncerteket tartalmazó programmal párhuzamosan folytatódnak az „Operát az Operából!” belföldi turné előadásai is.

A világhírű 45 éves perui tenor, Juan Diego Flórez többször lépett már föl az Opera Zenekarral, a magyar közönség előtt első nagy sikerű koncertjét is 2011-ben a Magyar Állami Operaházban adta. Az október 25-ei koncert most az Ománi Szultánság fővárosában lesz a 2011-ben átadott Maszkati Királyi Operaházban, ahol az Opera ugyancsak az elsők között vendégeskedett 2012-ben a Szöktetés a szerájból című előadásával. A csütörtöki koncert repertoárján Gounod, Donizetti, Massenet és Puccini művei szerepeltek, a sztártenor partnere a fiatal tehetséges egyiptomi szoprán, Fatima Said. Október 30. és november 11. között a Magyar Állami Operaház már a New York-i David H. Koch Színházban vendégeskedik nyolc estén hét különböző programmal. A 365 főt, köztük 21 opera- és 23 balettszólistát, 72 fős kórust, 58 fős tánckart és 87 fős zenekart megmozgató, csaknem kéthetes látogatás első felében az operáké lesz a főszerep: Erkel Bánk bán-ját október 30-án és november 3-án első alkalommal adja elő a kontinensen a professzionális magyar társulat, míg november 1-jén két egyfelvonásos, Vajda János Mario és a varázsló, illetve Bartók idén centenáriumát ünneplő A kékszakállú herceg vára című darabja is vendégszerepel a Lincoln Center részét képező színházban. Különlegesség, hogy Goldmark Sába királynője című operája november 2-án több mint 100 év után csendül fel New Yorkban újra színpadi változatban. Az előadások főbb szerepeit olyan neves énekesek előadásában hallhatja az amerikai közönség, mint Gál Erika, Komlósi Ildikó, Németh Judit, Sümegi Eszter, Szemere Zita, Haja Zsolt, László Boldizsár, Molnár Levente, Palerdi András és Rácz István.

November 4-én Erkel és Kodály műveiből, valamint klasszikus és modern balettszámokból adnak gálaestet az Opera együttesei és szólistái, a turné második felében pedig egészestés balettelőadásokra kerül sor: A hattyúk tavá-t november 7-én, a Don Quijoté-t pedig november 9-én először adják elő New Yorkban Rudi van Dantzig és Toer van Schayk, valamint Michael Messerer koreográfiáival. A Magyar Nemzeti Balett műsorát a holland Hans van Manen egyfelvonásosaiból összeállított LOL című program zárja. Az előadások szólista szerepeiben többek közt Felméry Lili, Földi Lea, a szentpétervári Marijinszkij Színházból idén a Magyar Nemzeti Baletthez igazolt Ivanova-Skoblikova Sofia, Melnik Tatiana, Sarkissova Karina, Balázsi Gergő Ármin, Kekalo Iurii, Leblanc Gergely és a Bolsoj Színház korábbi sztárja, Tsvirko Igor lép fel. A Marton Éva és Plácido Domingo védnökségével megvalósuló turné felezőpontjában az Opera Zenekar november 5-ei, Aldo Finzi emlékének szentelt hangversenye áll, amelyen az emigráns olasz zeneszerző művei mellett Kálmán Imre, Lehár, valamint Bartók és Dohnányi művei is megszólalnak. A koncerten közreműködik Rost Andrea, a karmester Plácido Domingo és Kocsár Balázs. A turné további estjein az Opera főzeneigazgatója mellett Kovács János és Kesselyák Gergely is vezényli a zenekart. Az Opera programjait az első héten az intézmény énekes szólistáinak Erkel, Liszt és Bartók műveiből összeállított koncertjei vezetik fel a Koch Színházban, Zsoldos Bálint zongoraművész közreműködésével. A New York-i Magyar Intézet szervezésében High Note Hungary címmel ugyancsak jelentkeznek kísérőprogramok a Koch Színház árkádjai alatt, itt az Opera Zenekar művészeiből álló kvintett Vellai Krisztina, Kodák Anna és Zsilák Olivér artisták produkcióit kíséri az első héten, míg a második héten a Virtuózok és a Sad But True jazzformáció lép fel, illetve elhangzik Kodály Psalmus Hungaricus-a is. A New York-i turnéval párhuzamosan itthon az Opera Zenekar és Énekkar Verdi Requiem-jét adja elő november 2-án, halottak napján a váci székesegyházban, a november 4-i nemzeti gyásznapon pedig a ceglédi Református Nagytemplomban. A szólistaszerepeket Kolonits Klára, Szántó Andrea, Kovácsházi István és Kovács István énekli, a karmester Alpaslan Ertüngealp (karigazgató: Csiki Gábor). Az Énekkar ezt megelőzően október 31-én a Pannon Filharmonikusokkal is előadja Verdi Requiem-jét a pécsi Kodály Központban. Novemberben is folytatódik a Filharmónia Magyarországgal partnerségben megvalósuló „Operát az Operából!” belföldi turné, amely a budapesti Operaház 2018/19-es „Puccini Itáliája” tematikus évadának esszenciáját viszi el a vidéki nagyvárosokba.

A Turandot koncertszerű változata november 16-án a debreceni Kölcsey Központba, 18-án a Szolnoki Városi Sportcsarnokba, 23-án a székesfehérvári Vörösmarty Színházba, 25-én pedig a szombathelyi AGORA Művelődési és Sportházba látogat, ahol Szabóki Tünde, Kovácsházi István, Rácz István és Sáfár Orsolya énekli a többi szólistával együtt jelmezben a főbb szerepeket, a több mint 150 fős zenekart, énekkart és gyermekkart Medveczky Ádám vezényli. Az Opera Zenekar szimfonikus estjei Rossini A sevillai borbély című operájának nyitányával, Vivaldi trombitákra írt Kettősversenyével és Beethoven II. szimfóniájával november 19-én az egri Gárdonyi Géza Színházban, 20-án a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházban, 24-én pedig a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében csendülnek fel. Az estek szólistája az Opera Zenekar két trombitaművésze, Könyves-Tóth Mihály és Kirsch Bence, a karmester Kovács János. A Magyar Nemzeti Balett Klasszikus és modern című műsora, amely A hattyúk tava, a Don Quijote, a Spartacus és A kalóz részletei mellett Hans van Manen New Yorkban is előadott három darabját tartalmazza, november 17-én a zalaegerszegi Ady Art Moziban, 18-án a veszprémi Petőfi Színházban, 24-én pedig a kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában látható. A főbb szerepeket Balaban Cristina, Balázsi Gergő Ármin, Felméry Lili, Földi Lea, Ivanova-Skoblikova Sofia, Kekalo Iurii, Kerényi Miklós Dávid, Kim Minjung, Kosyreva Diana, Leblanc Gergely, Melnik Tatiana, Popova Aleszja, Rónai András, Sarkissova Karina, Timofeev Dmitry, az idei évad Etoile-ja és Tsvirko Igor táncolja.