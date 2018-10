50 Cent ismét keresztbe tett a régi riválisának, Ja Rule-nak. A két rapper között már 20 éve folyamatosan vannak ellentétek, és most úgy tűnik, hogy még jó darabig nem fognak kibékülni.

50 Cent és Ja Rule már 1999 óta folyamatosan rivalizálnak. 50 Cent akkoriban kezdett el befutni, míg Ja Rule már ismert volt. Mindketten Queensben nőttek fel, és valószínűleg ez okozza a nézeteltéréseket is. A 20 év alatt volt jó néhány szóváltás, de olyan is előfordult, hogy a két rapper bandái egymásnak estek. 50 Cent először a Life's on the Line című számával szólt be Ja Rule-nak, aki hosszú évek alatt odajutott, hogy 2013-ban elismerte, hogy 50 Cent győzött.

Most viszont 50 Cent ismét támadásba lendült. Bevallotta, hogy 200 darab jegyet vett Ja Rule koncertjére. Természetesen az első sorokba, és nyilván azért, hogy majd üresen tátongjon ott a placc – írta az NME. A rapper az Instagramjára is feltöltött egy manipulált képet, amin egyedül ül egy lelátó első soraiban a kékes-lilás, csillogó öltönyében, kaján vigyorral az arcán.