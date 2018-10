Hatalmas trauma érte a magyar énekesnőt

Boggie nem tudja feldolgozni, hogy nem tudta megmenteni kutyája életét. Az énekesnőre és kedvencére egy kerítés mögül kiszökő amerikai bulldog támadt rá, és mire a gazdája megérkezett, már megölte Boggie kistestű kutyáját.

Hatalmas trauma érte Boggie-t. Az énekesnő október 24-én tartotta az 5. születésnapi koncertjét, de mégsem lehet felhőtlenül boldog, ugyanis előtte néhány nappal egy kutya úgy megtámadta őt és a kutyáját, hogy 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, kutyája pedig nem élte túl a támadást. Zenekarával elindultak megnézni a Zagyva forrást a salgótarjáni koncertjük után, a turistaút mellett volt egy ház, amit több kutya is őrzött. Boggie szándékosan pórázon sétáltatta kutyáját, Palkót, hogy véletlenül se kerüljön közel a kerítés mögött ugató amerikai bulldogokhoz. Az egyik kutya azonban egy lyuknál a hátával felemelte a drótkerítést, kiszabadult, és azonnal megtámadta az énekesnő kutyáját. „Pár másodperc volt az egész. A kutya egy pillanat alatt elkapta Palkót. Bárhogy próbáltam védeni őt, az ölésre készülő kutya nem tántorított: miután nagy nehezen sikerült kirángatnom a szájából Palkót, engem is megharapott (nyolc napon túl gyógyuló sérülésemtől még most is nehezen ülök). Ezután Palkóval együtt a kutya testsúlyától elestünk, és a földön folytatódott a borzalom. Újra belekapott Palkóba én meg rúgtam, ahogy csak tudtam. Közben a csapat egyik tagja husángot keresett, a másik pedig egy nagy kőtömböt vágott teljes erejéből a kutya oldalának, minden hatás nélkül. A kutya nem engedett a harapásából. Aztán egy hirtelen mozdulattal kirántotta Palkót és visszarángatta a kerítés alatt az udvarba, amit őriznie kellett volna, nem pedig kijönni onnan! Ekkor már biztos voltam benne, hogy meg fogja ölni Palkót. Valószínűleg a kétségbeesett kiáltásainkat végre meghallotta a kutya gazdája, mert kijött a házból. Nagy nehezen leszedte kutyáját Palkóról, de ő ekkor már nem élt” – írta az énekesnő a Facebook-oldalán.

Boggie-t nagyon megviselték a történtek, és hálás azért, hogy a kislánya nem volt vele. Az énekesnő bejegyzésével a felelős állattartásra is felhívta a figyelmet.