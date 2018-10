Pénteken Galambos Erzsit ünnepelte a József Attila Színház társulata, a színésznő karrierje éppen 70 éve indult. Az évforduló alkalmából lovas hintóval vitték a színházba, ahol a közönség, és pályatársai is köszöntötték.

Galambos Erzsit ünnepelte az egész József Attila Színház, ugyanis pénteken volt 70 éve, hogy elindult a színésznő karrierje. Nemcsák Károly igazgató és Zöld Csaba színész hintón vitték a művésznőt az ünnepi előadásra. Galambos Erzsi a fogatról leszállva, csak annyit mondott, hogy még sosem utazott konflison a pesti éjszakában, és szívesen indul minden este hamarabb, ha lófogaton érkezhet.

A színház művészei szerenáddal várták az ünnepeltet. Felcsendültek kedvenc dallamai, majd a nézők vastapsa közepette indult el a kulisszák mögé. A Veszek egy éjszakát című előadás végén Hegedűs D. Géza, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese köszöntötte és méltatta. Rónai Pál, az Operett Színház karnagya, mint pályatárs és, mint a Színházi Dolgozók Szakszervezetének elnökségi tagja köszöntette. Fila Balázs és Ömböli Pál a Boldogság duettel lepték meg, a József Attila Színház társulata pedig egy végeláthatatlan számsorral azonosított csillagot regisztrált, így Galambos Erzsi egy igazi csillagot is kapott az évforduló alkalmából.