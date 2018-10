Jennifer Lopez a bugyiját húzogatja ezen a fotón

Jennifer Lopez testén egyáltalán nem látszik, hogy már kétgyerekes anyuka. A 49 éves énekesnő ismét megmutatta hibátlan alakját az Instagramon.

Jennifer Lopez nyáron lett 49 éves, mégis az Instagram-oldala tele van szexi fotókkal. A kétgyerekes énekesnő fantasztikus formában van, irigylésre méltó az alakja. Legutóbb egy sárga bikiniben mutatta meg magát. Nem csoda, hogy több mint kétmillióan kedvelték a fotót.

Az énekesnő rendszeres mozgással tartja formában magát. Korábban megírtuk, hogy még a nyaralás alatt is táncolt egy jachton, de az Instagram-oldalára is feltöltött már több edzés utáni fotót is.