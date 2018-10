Rita Ora ismét sokkolta a rajongóit: nem hétköznapi képet töltött fel magáról az Instagramra. A gyönyörű énekesnő ezúttal szakállas férfivé maszkírozta magát egy halloweeni buli kedvéért.

A mellbimbós villantásairól híres Rita Ora most ismét sokkolta a rajongóit. Egy halloweeni bulira teljesen elmaszkírozta magát: szakállas lett, és még arctetoválást is festetett magára. A 27 éves énekesnő a Post Malone néven ismert rappernek öltözött be.

Így néz ki Post Malone:

Ha szeretné látni, hogyan sikerült Rita Ora jelmeze, akkor lapozzon!