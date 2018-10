13 évesen füvezett először Justin Timberlake

Justin Timberlake több titkot is elárult magáról az életrajzi könyvében. Többek között azt, hogy nem volt szófogadó kamasz, és 13 évesen kezdett el marihuánás cigit szívni.

Kedden jelent meg Justin Timberlake életrajzi könyve Hindsight: And All the Things I Can't See in Front of Me címmel. A világhírű énekes sok titkot elárult magáról a könyvben, például azt is bevallotta, hogy egyáltalán nem volt szófogadó kamasz. Timberlake két évig volt a Mickey Mouse Club című gyerekműsor sztárja, a sorozat egyébként olyan sztárok karrierjét indította be, mint Ryan Gosling, Britney Spears, Christina Aguilera, és Keri Russell. 1994-ben véget értek a forgatások, ami nagyon megviselte a 13 éves Timberlake-et. Akkor szívott először marihuánás cigarettát, hogy könnyebben feldolgozza a műsor lezárását.

A forgatás után visszaköltözött Tennesseebe, ahol aztán folyamatosan bajba sodorta magát. „Én lettem az osztály bohóca, folyamatosan zavartam az órát. Nem érdekelt, ha a tanár mérges lett, csak azt akartam, hogy a többi gyerek elfogadjon” – írta Timberlake. A világhírű énekes azt is hozzátette, hogy egyszer majdnem ki is rúgták az iskolából, mert dohányzáson kapták – írta a Daily Mail. Végül csak a NSYNC nevű bandának köszönheti, hogy rátért a helyes útra. 1995-ben alapították meg ezt a fiúzenekar, ami rövidesen a várt hírnevet is meghozta. Justin Timberlake egyébként a Mickey Mouse Club forgatásai alatt is sokat rosszalkodott. Életrajzi könyvében azt is leírta, hogy Ryan Goslinggal egyszer elloptak egy golfkocsit egy vidámparkban, majd behajtottak vele az egyik játék személyzeti bejáratánál. „Egymás után tizenkétszer ültünk fel arra a játékra” – írta.

Justin Timberlake név szerint nem említette Britney Spearst és a fájdalmas szakítását az énekesnővel, azonban arról részletesen írt, hogy felesége, Jessica Biel hogyan tette őt jobb emberré.