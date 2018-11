Lenyűgöztek a dobok, az akrobatika és a lüktető ritmus

A Yamato előadása a japán kultúra legemblematikusabb hangszerét, a taikót (japán dob) és annak mítoszát, kulturális jelentőségét ötvözi egy modern show látványelemeivel. Az előadásba többször bevonták a közönséget is.

Vajon kitölthet-e nagyjából másfél órát egy zenekar csupán dobolással? A válasz egyértelműen nem. Szerencsére ezt az egyik leghíresebb japán dobegyüttes, a Yamato is felismerte, és részben a látványos show-elemekkel, részben más hangszerek, valamint a közönség bevonásával sikerült szinte végig remekül szórakoztatniuk a nézőket.

Az együttes számos, különféle méretű és hangzású taiko dobot használ. Ezek közül az egyik legfontosabb a hordozható és letéve is használható okedo-daiko. E dobok puszta cipelése és megszólaltatása is komoly fizikai erőt igénylő feladat, és akkor még nem beszéltünk arról a virtuozitásról, amellyel az együttes zenél ezeken a hangszereken. A ritmus hamar átragad a közönségre is, és szinte hipnotikus állapotba kerülünk a hol lassú, hol hihetetlen pergő ritmusú előadástól. A zene hatását jelentősen fokozzák az előadók által bemutatott akrobatikus mutatványok és a változatos fényeffektek.

Amikor pedig a közönség már kezdene belefáradni a sok dobolásba, jönnek a különleges hangszerek, például a címben említett samiszen (egy háromhúros, némileg gitárra emlékeztető pengető hangszer) vagy a pici japán cintányér, a csappa. Az élményt az teszi különösen emlékezetessé, hogy az együttes többször bevonja a közönséget is a zenélésbe. Különböző ritmusú tapsolással lehet beszállni a közös zenélésbe. A Yamato nem először adott nagy sikerű koncerteket Budapesten, és reméljük, hamarosan újra hallhatjuk a tehetséges zenészeket Magyarországon.