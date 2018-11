21 éves sztár tarolt az MTV díjátadóján

Camila Cabello volt a legnagyobb nyertese az MTV Europe zenetévé idei, az észak-spanyolországi Bilbaóban rendezett díjátadójának. A kubai születésű amerikai énekesnő hat jelöléséből négyet váltott díjra.

A kubai születésű amerikai énekesnő, Camila Cabellót 6 kategóriában jelölték, és 4-ben neki ítélték az MTVE Europe Music Awardot vasárnap. „Fantasztikus év volt. Életem legjobb éve” – mondta a 21 éves énekesnő, miután a vasárnap esti gálán Havanna című számáért átvette a legjobb dalnak járó elismerést, amelynek videóklipjét is díjazták. A rajongók szavazatai alapján Camila Cabello lett a legjobb előadó is ebben az évben, és az énekesnő megkapta a legjobb amerikai előadónak járó díjat is.

A zenecsatorna 25. alkalommal rendezte meg az MTV Europe Music Awards elnevezésű díjátadó ünnepségét, amelyet nagyjából 180 országban közvetítettek élőben, ezúttal a Bilbao Exhibition Centerből. Spanyolország harmadszorra adott otthont a gálának: 2002-ben Barcelonából, 2010-ben pedig Madridból sugározták a műsort. Az esemény házigazdája Hailee Steinfeld, az Oscar-díjra jelölt amerikai színésznő volt, aki maga is díjban bízhatott a legjobb popelőadó kategóriában, ám az elismerést végül a brit Dua Lipa vehette át. A legjobb új előadónak Cardi B-t, a legjobb hip-hop előadónak pedig Nicki Minaj-t választották. A legjobb élő produkciónak járó díjat Shawn Mendes kapta, a legjobb rockbanda a 5 Seconds Of Summer lett. A Panic! At The Disco nevű amerikai együttes a legjobb alternatív előadó kategóriájában kapott díjat, a szintén amerikai Marshmello pedig a legjobb elektronikus előadó díját nyerte el.

A díjazottak közül többen is felléptek a gálaműsorban, az este fő attrakciójának azonban Janet Jackson számított, aki Made for Now című legújabb számát adta elő mielőtt átvette a Globális ikon elnevezésű kitüntetést. A több mint 40 éve tartó zenei pályafutásáért jutalmazott énekesnő köszönőbeszédében a bántalmazott, félelemben élő nőkért emelt szót.