Még nem eldöntött, hogy Victoria Beckham beszáll-e, de nélküle is összeáll a csapat.

Tíz év után először ismét turnéra indul jövőre a Spice Girls. Az azonban még kérdés, hogy teljes lesz-e az eredeti létszám. Ugyanis egyelőre nem tudni, hogy Victoria Beckham meggyőzhető-e, és hogy a többiek egyáltalán meg akarják-e győzni. Az 1990-es évek brit popzenéjének példátlan sikerű lánybandája hétfő délután jelentette be hivatalosan, hogy 2019-ben hat stadionkoncertet ad (egyelőre kizárólag) Nagy-Britanniában.

A kéthetes turné Manchesterben kezdődik június 1-jén, majd Coventry, Sunderland, Edinburgh és Bristol következik, és a koncertsorozat végállomása a londoni Wembley Stadion lesz június 15-én.

A jegyárusítás szombaton, brit idő szerint délelőtt fél 11-kor kezdődik. Az egykori tagok közül egyelőre Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner és Melanie Chisholm részvétele biztos.

Ők jelentették be a turnét is egy videón, amelyet közösségi portálokra tettek fel hétfő délután. Melanie Brown azonban még a turné hivatalos bejelentése előtt, részletek nélkül közölte, hogy a nagy-britanniai koncerteket külföldi fellépések is követik, és reményei szerint „a turné valamelyik pontján” Victoria Beckham is csatlakozik a bandához. Nem sokkal a koncertkörút bejelentése után azonban Victoria Beckham külön közleményben tudatta, hogy minden jót kíván az együttes többi tagjának, de ő üzleti elkötelezettségei miatt nem tud részt venni a koncerteken. Az 1994-ben alakult Spice Girls fénykora 2000-ig tartott, de 2007-2008-ban is turnézott, és legutóbb teljes létszámban a 2012-es londoni nyári olimpiai játékok záróünnepségén, az olimpiai stadionban lépett fel. Az együttes lemezeiből világszerte 85 millió példány fogyott. A Spice Girls ezzel minden idők legnagyobb sikerű női együttese lett, egyben a brit pop legsikeresebb együttese a Beatles óta.