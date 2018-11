20 éve került fel először az amerikai lemezlistára, az elmúlt héten pedig meg is hódította azt.

Andrea Bocelli legújabb, idén megjelent albuma, a Sí az amerikai Billboard magazin 200-as lemezlistájának élére került - írja a magazin. Bocelli lemeze tíz év óta az első komolyzenei album, amelynek sikerült átvennie az amerikai lemezlista vezetését.

Az olasz énekes korábban két albumával is második helyen végzett az amerikai albumok népszerűségi versenyében. A múlt héten Bocelli a brit lemezlistát is meghódította, és érdekes módon Olaszországban csak a hatodik helyet szerezte meg, Németországban pedig a tizenkettediket. A két kiadónak, a Sugarnak és a Deccának 10 éve nem jelent meg a listát vezető lemeze. És azt is tudni kell, hogy a Billboard 200-as listáját csak nagyon kevés, nem angol nyelvá album tudta eddig vezetni. Ami pedig Bocelli eladási mutatóit illeti, a Sí 123 ezer példányban kelt el az első héten, aminél csak a 2009-es My Christmas című lemeze ért el komolyabb eladást. Az 284 ezer példányban ment el az első héten. Bocelli először 1997-ben, több mint 20 éve került fel a listára, és most sikerült a csúcsára kerülnie. Bocelli szeptember 22-én ünnepelte 66. születésnapját. Az album legnépszerűbb dalai között szerepel a Fall On Me, amelyben húszéves fiával, Matteóval először énekel duettet. A lemez producere Bob Ezrin (A fal), a dalszerző Tiziano Ferro volt.