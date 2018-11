46 éve vették fel, mégis csak most mutatják be ezt a filmet

Több mint 46 évvel a leforgatása után bemutatják Aretha Franklin Amazing Grace című 1972-es koncertfilmjét, amely november közepén fog debütálni egy New York-i dokumentumfilm-fesztiválon.

A soul idén augusztusban meghalt királynőjének, Aretha Franklinnek a hagyatékkezelője és a film producerei a héten jelentették be, hogy az 1972 januárjában, a Los Angeles-i Watts negyed baptista templomában rögzített filmet november 12-én mutatják be a DOC NYC fesztiválon. A film nagy részét az Oscar-díjas amerikai filmrendező, Sydney Pollack vette fel.

Franklin templombeli fellépésének hanganyaga duplalemezként jelent meg 1972-ben. Pollack felvétele azonban gyakorlatilag használhatatlan volt a hangproblémák miatt. Viszont egy producer, Alan Elliot 2007-ben megszerezte a film jogait Pollacktól, és összehozott egy csapatot a film elkészítésére. Érdekesség még, hogy Aretha Franklin 2011-ben perelte be először Elliottot, amiért az az ő engedélye nélkül akarta megjelentetni a filmet. Négy évvel később, 2015-ben az Amazing Grace a Telluride és a Torontói Filmfesztiválon is bemutatkozott volna, ám Franklin ügyvédei az utolsó pillanatban megakadályozták a premiert. Arra hivatkozva, hogy a vetítés egyenértékű lenne egy egész Aretha Franklin-koncert megismétlésével, amihez azonban az énekesnő jóváhagyása szükséges. Ezt az indoklást később egy coloradói bíróság is helyben hagyta. A Telluride Filmfesztivál 2016-ban ismét programjára tűzte a koncertfilmet, ám a premier megint elmaradt. A filmmustra igazgatója, Julie Huntsinger tavaly a Variety-nek azt mondta, hogy „Franklin határozottan a film bemutatása ellen van, és senki sem érti igazán, hogy ennek mi az oka”.

Franklin hagyatékkezelője szerint az Amazing Grace az énekesnő örökségének fontos része. „Ez a film őszinte, és a maga valójában mutatja be a nagynénémet. Az egyház leánya volt, szerette a gospelzenét, amely minden koncertjén helyet kapott valamilyen formában” – mondta Sabrina Owens, Franklin unokahúga. Az Oscar-díjra jelölést lehetővé tevő novemberi premiert követően az Amazing Grace várhatóan jövőre kerül a mozikba.