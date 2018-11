Tátrai Tibor: Nagy rumli van most Nyugat-Európában

Tátrai Tibor a magyar kultúráról, a zene szeretetéről, magyarságáról, a legfőbb célokról és Európa helyzetéről is beszélt a 888.hu-nak adott interjújában. Így fogalmazott: egyszerűen ki kell nyitni a történelemkönyvet, és ha te nem a magyarok oldalán állsz, akkor nem magyar vagy.

A 888.hu legutóbb a magyar gitárkirályt, Tátrai Tibort kérdezte meg elsősorban a kultúráról, benne persze a könnyűzene szerepéről, és szóba került Európa sorsa is. Tátrai most sem feledkezett meg Radics Béláról, akinek végül is a karreirjét köszönheti. 16 évesen roadolt a Radics-féle Sakk-Mattnak, és ott került közel a zenéhez, a gitárhoz az addig inkálbb birkózó és bokszoló Tátrai Tibor.

A mai könnyűzenéről Tátrai Tibor azt mondta, „egy fiatal azt hallgatja, amit kap. Ami neki persze nem biztos, hogy jó, de én is ugyanígy voltam. Nekem is »Ajjaj, fekete vonat« meg »Isten véled, édes Piroskám« volt. Azt kaptam az arcomba, és mégis abból lett nekem a Jimi Hendrix. Attól, hogy a fiatalok hallják a miénket, ők megcsinálhatják még a sajátjukat. Sőt, csinálják meg! Ennél nincs nagyobb dolog. Ez a legfőbb cél.”

A beszélgetésben szóba került egy 1973-as felvétel, ami az első tabáni koncerten készül. Tátrai Tibor a régi és a mai zenészlétről, a zenészi munkáról azt mondta, nem is érdemes a kettőt összehasonlítani. Például a zenehallgatással kapcsolatban azt mondta, „a zene ma sokszor nem olyan formában jelenik meg sokak életében, hogy leül, bekapcsolja és meghallgatja, hanem mondjuk munkába menet be van dugva a füles, és úgy hallgatja meg az aktuálist. Ma ezen a csatornán keresztül muzsikálsz. Erről viszont nem lehet úgy beszélni, hogy hátrány vagy előny lenne, hanem ez a valóság.” Arról pedig, hogy mi a magyar kultúra, és hogy abba vajon belefér-e a rockzene, Tátrai Tibor azt mondta, „a klasszikus zene győzött. Ott nincs duma. Ez az idők kezdete óta így van. Ez a fránya, fáradt kis beat- és rockzene pedig csak a II. világháború után lett feltalálva. Tehát alapvetően ez egy fiatal dolog. [...] De én úgy gondolom, hogy a magyar rockzene már a kezdeti nagyoknál kultúra lett.” A magyar gitáros kultúráról pedig azt mondta, vannak benne markerek. „Ilyen a Radics Béla, az Orszáczky Miklós. Ha azt mondom, hogy én is egy bizonyos szempontból marker vagyok a magyar gitáros kultúrában, az azért van, mert soha semmi máson nem törtem a fejem, csak a zenén. Mert a Nagy Manitu az adottság mellé adott nekem egyfajta akaratosságot is.”