Joseph Calleja, Jordi Savall, a Theater Basel Balettegyüttese, Snétberger Ferenc, Jurij Basmet és a Moszkvai Szólisták, a Moszkvai Csajkovszkij Zenekar, Eric Whitacre, Ji, Kristjan Randalu és a szaxofonlegenda David Liebman, Judith Hill, a GoGo Penguin, Goda Gábor és az Artus. 2019-ben április 5-től 22-ig tart a kulturális tavasz: a régió egyik legfontosabb eseménysorozata, a 39. Budapesti Tavaszi Fesztivál a klasszikus zenei koncertek mellett számos opera-, balett-, tánc- és színházi előadással, jazz- és könnyűzenei programmal, valamint kiállítással várja az érdeklődőket.

A 2019-es Budapesti Tavaszi Fesztivál programja több meghatározott tematika, fókuszpont és fontos motívum köré épül majd. Liszt Ferenc alakja és művészete minden évben kulcsfontosságú szerepet tölt be a fesztiválon. Ennek jegyében április 11-én a Faust-szimfóniával áll színpadra Kirill Gerstein, Hamar Zsolt és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Liszt-dalokkal nyűgözi le majd a közönséget Kolonits Klára és Zsoldos Bálint a BMC koncerttermében, és különleges Liszt-koncerttel készül a fesztiválra a Philharmonia Chor Stuttgart is. Április 16-án Liszt Orfeusz-a és 1. (Esz-dúr) zongoraverseny-e csendül fel Ránki Fülöp zongoraművész közreműködésével, a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara előadásában.

A fesztiválprogramban minden évben kiemelt szerepet kap egy-egy ország művészete. 2019-ben az orosz kultúra kiemelkedő alkotói és alkotásai – klasszikusok, kortársak és élő legendák állnak majd a figyelem középpontjában. A fesztivál nyitókoncertjén, április 5-én Muszorgszkij második és egyben utolsó befejezettnek tekinthető operáját, a Hovanscsiná-t hallhatja a fesztiválközönség: a Magyar Rádió Művészeti Együttesei a zeneszerzői szándékhoz hű változatban, Bojti János rekonstrukciójában szólaltatják meg a művet Kovács János vezényletével. Más műfaj, más mű, ám szintén Muszorgszkij: az észt származású zongorista, Kristjan Randalu, generációjának egyik legsokoldalúbb művészegyénisége az orosz komponista népszerű zongorasorozatát, az Egy kiállítás képei-t írta át szaxofon-zongora kettősre, partnere a szaxofon világhírű mestere, David Liebman lesz.

Dvořák, Brahms és Csajkovszkij műveivel, valamint a Prágai Filharmónia Kórusával kiegészülve érkezik hazánkba a Moszkvai Csajkovszkij Zenekar, a koncerten Pasztircsák Polina és Fokanov Anatolij közreműködik. Április 6-án többek között Prokofjev és Csajkovszkij kompozícióit hallhatjuk majd Jurij Basmet és a Moszkvai Szólisták előadásában a Pesti Vigadóban, persze Csajkovszkij-mű, méghozzá a Diótörő-szvit Mocsári Károly és Kocsis Krisztián zongorakoncertjén is felhangzik majd, és orosz tematikával, valamint a kortárs orosz képzőművészet legizgalmasabb alkotóival készül a tavaszra a Budapest Art Week is.

Izgalmas nemzetközi együttműködésekben sem lesz hiány, és minden műfajban igazi csemegéket tartogat a fesztivál. A Szépművészeti Múzeum impozáns rekonstruált tereiben 2019 tavaszán az itáliai reneszánsz géniuszának, Michelangelo rajzművészetének szentel kiállítást. Magyarországra érkezik a máltai sztártenor, Joseph Calleja, és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem színpadán ad koncertet a flamenco, a jazz, a roma és a klasszikus zene elemeiből inspirációt merítő kiváló gitárművész, Snétberger Ferenc.

Bach ikonikus művével, a Goldberg-variációk-kal érkezik a fiatal és extravagáns dél-koreai zongorazseni, Ji, aki mindössze tízesztendős volt, amikor minden idők legifjabb indulójaként megnyerte a New York-i Filharmonikusok fiatal művészek számára meghirdetett versenyét, és csillaga azóta is egyre magasabbra emelkedik. Bach áll a középpontban Szokolay Balázs és a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjén is, ahol a zeneszerző valamennyi billentyűs hangszerre írt szólóconcertója – hét versenymű, huszonegy tétel – elhangzik majd.

A Grammy-díjas zeneszerző és karnagy, Eric Whitacre napjaink egyik legnépszerűbb muzsikusa: kompozícióit amatőr és professzionális kórusok százai adják elő, a világhálón szervezett virtuális kórusprojektjeiben már 110 országból vettek részt közreműködők, április 12-i koncertje a Zeneakadémián pedig igazán különlegesnek ígérkezik. Rendhagyó kamarazenei kalandot ígér Az út eleje – Az út vége című négyrészes koncertsorozat, ahol olyan zeneszerzők korai és kései műveit hallhatjuk, mint Haydn, Debussy vagy Chopin.

Először látogat Budapestre Prince felfedezettje, a káprázatos hangú díva, a lenyűgöző japán–amerikai soulénekesnő, Judith Hill. Új albumával érkezik az A38 Hajóra a különleges tehetségű, a komolyzenét az elektronikus poppal ötvöző osztrák dalszerző-énekesnő, Anja Plaschg, művésznevén Soap&Skin, szintén lemezbemutatót tart Hrutka Róbert és Nagy Dániel Viktor vadonatúj formációja, a Wigama Lekko, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben pedig az összetéveszthetetlen hangzásvilágú manchesteri trió, a GoGo Penguin mutatja meg, milyen különleges elegyet alkot a rock, a jazz és az elektronika.

Táncművészetből sem lesz hiány a fesztiválon. A Theater Basel Balettegyüttese Tevje című előadását hozza el Budapestre, A Szél kapuja címmel új bemutatóra készül a hazai táncszcéna emblematikus alakja, Goda Gábor és az Artus, de premierrel kapcsolódik a fesztiválhoz a fiatalabb koreográfus-táncművész generáció nemzetközi sikereket arató tagja, Góbi Rita is. A 39. Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében a főváros legjelentősebb kulturális intézményei, legfontosabb játszóhelyei és programhelyszínei fognak össze. Már harmadik alkalommal tér vissza a népi hagyományokat felkaroló Pont Fesztivál, és ahogy minden évben, idén is hamisítatlan tavaszi fesztiválhangulat tölti be az egész várost. Többek között újra megnyílik Budapest szívében az Akvárium Tavasz Terasz, ahol számtalan könnyűzenei koncert és gyerekprogram várja majd az érdeklődőket.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál 2019-ben április 5-én kezdődik, és egészen április 22-ig tart. A fesztivál folyamatosan bővülő programjára a jegyek a Müpa és a BFTK jegyértékesítési pontjain, illetve itt vásárolhatók meg.