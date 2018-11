Magyar művészek is szerepelnek a nemzetközi zenei fesztiválon

Eufóniák címmel, kilencnapos nemzetközi zenefesztivált szerveznek november 23-tól Varsóban, a tizenegy hangversenyen a térség kiemelkedő művészei – köztük magyarok is – a közép- és kelet-európai zeneirodalom klasszikus és modern darabjait mutatják be.

Magyarok is részt vesznek a Varsóba szervezett, kilencnapos nemzetközi zenefesztiválon november 23-tól. Tizenegy hangverseny lesz, amiken a térség kiemelkedő művészei a közép- és kelet-európai zeneirodalom klasszikus és modern darabjait mutatják be. Ez lesz az első ilyen fesztivál, amelynek apropói között ott van Lengyelország függetlenségének 100. évfordulója is. A visegrádi csoport (V4) országai mellett a szélesebb értelemben vett térség zenei hagyományát szemlélteti, beleértve többek között a balti államok, a balkáni térség, illetve Ausztria, Ukrajna és Fehéroroszország művészetét.

Az Eufóniák fesztivált a lengyel kulturális és örökségvédelmi minisztérium intézményeként működő Nemzeti Kulturális Központ (NCK) szervezi. A rendezvény koncepciója a térség történelmét és jelenkorát tükrözi, ezért a projekt keretében különféle korszakok és stílusok zenéje csendül fel. A műsorban szerepelnek majd többek között Kodály Zoltán és Bartók Béla művei, ezek az október 30-ai koncerten Fejérvári Zoltán zongoraművész előadásában hangzanak el. A fesztivál második napján Bartók szimfonikus műve, a zenekarra írt Concerto hallható. Kortárs magyar komolyzenei művek közül Virágh András Gábor Erkel-díjas zeneszerző Metamorphosis 14 játékosra című darabja csendül fel a november 28-ai hangversenyen a varsói Lengyel színházban.

November 26-án ugyanezen a helyszínen Lajkó Félix hegedűművész és a Volosi lengyel népzenei együttes a Kárpátok zenéje címmel ad koncertet. Elhangzanak továbbá a két neves lengyel zeneszerző, a minimalista stílusú szakrális zenét alkotó, 2010-ben meghalt Henryk Mikolaj Górecki, valamint az élő klasszikusként számon tartott Krzysztof Penderecki művei. Műsorra tűzték a két 19. századi, illetve 20. század eleji cseh zeneszerző, Antonín Dvorák és Leos Janácek alkotásait is.

Személyesen lesz jelen Arvo Pärt világhírű észt zeneszerző, műveinek A kortárs vallásosság új arculatai című hangversenyt szentelik. A mestert november 26-án a varsói zeneakadémia díszdoktorává avatják. A zeneakadémián tartják november 30-án és december 1-jén A nemzeti identitások - az európai egyetemesség című, a térségbeli zenei életnek szentelt tudományos konferenciát is, amelyen Magyarországot Péteri Lóránt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára fogja képviselni. Az Eufóniák egyik társszervezője a varsói Magyar Kulturális Intézet. A lengyel kulturális miniszter-helyettes, Jaroslaw Sellin egy szeptember végi sajtóértekezleten elmondta: a fesztivált szándékaik szerint rendszeresen megrendezik majd.