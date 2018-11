A Nemzeti Színházban lép fel az anyaország, a Kárpát-medence és az óceánon túli magyarság 31 legjobb versmondója a mostani hétvégén. Ez lesz a III. Nemzeti VERSeny.

Egész hétvégés versprogram lesz a III. Nemzeti VERSeny döntője november 10-én és 11-én. A Nemzeti Színházban lép fel az anyaország, a Kárpát-medence és az óceánon túli magyarság 31 legjobb versmondója, akiknek a versklipjeit is levetítik. A Magyar Versmondók Egyesülete és a Nemzeti Színház 2016 óta rendezi meg a Nemzeti VERSenyt, amelyre idén is több mint kétszáz versmondó nevezett.Eddig két elődöntő volt, amikre videóklipet is kellett készíteni a továbbjutóknak, élő szuperdöntőt tartanak a Nemzeti Színházban, amit a közönség mellett a VERSeny Facebook-oldalán is élőben nézhetnek az érdeklődők.

A verseny célja a hagyományos vers- és prózamondó találkozó mellett a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolása, a költészet és a versmondás népszerűsítése, 2018-ban kiemelt figyelemmel az első világháború végének centenáriuma révén a háború és a béke költészetére. A verseny védnöke a Nemzeti igazgatója, Vidnyánszky Attila, aki Lutter Imrével, a VERSeny főszervezőjével, a Magyar Versmondók Egyesületének ügyvezető elnökével nyitja meg az élő döntőt. A zsűri tagjai a rendező intézmények művészei, szakemberei: Nagy-Kálózy Eszter és Bakos-Kiss Gábor színművészek, Kiss László rendező, Lutter Imre előadóművész, producer és Szabó László kommunikációs szakember.

A versenyt három fordulóban rendezték meg. Elsőként minden nevező négy klasszikus és kortárs magyar költő versével jelentkezhetett, amik közül egyet kellett az első fordulóban vágatlan videón beküldeni. A továbbjutók az általuk választott másik verset dolgozták fel, immár videóklip formájában. Mind az elődöntőben, mind a középdöntőben volt lehetőség közönségszavazásra, így a zsűri és a verskedvelő nézők szavazatai alapján alakult ki a 31 fős döntő. Az ő versklipjeiket eddig már 45 ezren nézték meg a YouTube-on. A Nemzeti VERSeny több mint 200 indulója között 6 éven aluli és 90 éven felüli versmondó is képviseltette magát, a döntőbe jutott 32. versenyző, a 94 éves Jobák Márta, aki tavaly és tavalyelőtt is döntős volt, sajnálatos módon időközben meghalt. A versenyzők között volt erdélyi, szilágysági, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai, németországi, svájci, angliai és amerikai magyar versmondó is. A szervezők a teljes nyitottság és az esélyegyenlőség jegyében, ugyanakkor a szakmaiság mentén alakították ki a VERSenyt, és minden fordulóban lehetőséget adtak a közönségnek is, hogy vigaszágon is továbbjuttassanak versenyzőket.

A legjobb előadók végül a Nemzeti Színházban versenyeznek november 10-én és 11-én. 1918 11. hónapjának, 11. napján, a 11. órában ért véget az I. Világháború. November 11-én, délelőtt 11 órakor 2 percre a világon sokfelé megáll az élet, hogy így emlékezzenek azokra, akik feláldozták az életüket. Így lesz ez a döntőn is, ahol ebben az időpontban performansszal szakítják meg a VERSenyt. A döntő telt ház előtt zajlik. Itt a versmondások mellett a versekre készült videóklipeket is megnézheti a közönség. A programokat Dunai Csenge színész moderálja. A kétnapos VERSeny minden mozzanatát élőben közvetíti a Magyar Versmondók Egyesülete és a Nemzeti Színház a Nemzeti VERSeny Facebook-oldalán.