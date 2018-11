Az első elődöntővel folytatódik pénteken a Fölszállott a páva különleges évada, A Döntők Döntője a Duna Televízióban.

Az MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) és a Hagyományok Háza népzenei és néptáncos tehetségkutatójában, a Fölszállott a pává-ban az előző évadok legjobbjai mérik össze tudásukat. Ebben az évben újdonság, hogy most a közönség szavazatain múlik, mely produkciók jutnak a december 21-ei döntőbe. A nézők az eddig megszokott módon, alapdíjas SMS-ben küldhetik el szavazataikat a 06-20/30/70-44-22-999-es telefonszámra. A szavazást a műsorvezetők indítják el az adásban és ők is zárják le. Emellett a MediaKlikkPlusz applikáción keresztül is lehet szavazni. A szavazással kapcsolatos részletes információk és a versenyzők kódjai itt is megtalálhatók. A

nézők szavazataival négy produkció jut tovább, a zsűri pedig további két fellépőnek adhat szabadkártyát, így a tizenkét induló közül hat folytathatja a versenyzést a középdöntőben. Újítás az is, hogy az idei Fölszállott a páva együttesei és szólistái felajánlhatják nyereményüket a saját régiójukban fontos szerepet betöltő civil szervezetnek. Az élő adásokban a 48 kiválasztott versenyző előadását idén a Fölszállott a páva korábbi évadában feltűnt gyermekszereplők vendégprodukciói színesítik, de a zsűri tagjait is láthatja táncolni, énekelni és zenélni a közönség.

Az első elődöntő résztvevői

Táncegyüttes kategória

Corvinus Közgáz Néptáncegyüttesm (Budapest)

Bekecs Néptáncegyüttes (Marosvásárhely)

Debreceni Hajdú Táncegyüttes

Énekes szólisták kategóriája

Bodó Tímea Emese (Budapest)

Fekete Borbála (Eger)

Sőregi Anna (Zenta)

Komáromi Kristóf (Zenta)

Szóló és párostánc kategória

Bulyáki Anett és Oszlánszki Patrik (Nagyecsed és Doombrád)

Balogh Károly (Jászberény)

Okányi Mihály (Békés)

Hangszeres szólisták és zenekarok kategóriája

Pósfa Zenekar (Gelle, Szlovákia)

Danubia Tamburazenekar (Baja)

Kovács Dániel (Mezővár)

A zsűri elnöke Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze lesz, mellette idén is Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes, Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa, Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője értékeli a produkciókat. A műsort ebben az évadban is Morvai Noémi és Novák Péter vezeti.