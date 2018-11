Bartók-művek átdolgozásai is szerepelnek Leslie Mandoki új, hamarosan megjelenő dupla lemezén. Az anyag első részén a Mini együttesből ismert Papp Gyula által hangszerelt és írt darabok lesznek hallhatók világsztárok előadásában.

Leslie Mandoki hamarosan új dupla lemezzel jelentkezik, amin Bartók-művek átdolgozásai is szerepelnek. A Bartók-anyagok hangszerelésére Mandoki a Skorpióból és a Miniből is ismert Papp Gyulát kérte fel, és világsztárok adják majd elő. „Leslie Mandoki kért fel a munkára, miután hallotta a Mini Acoustic World 2016-os Bartók On Rock című lemezén szereplő, azon vonósnégyesre hangszerelt átdolgozásokat. A készülő dupla album első, csaknem negyven perc hosszú CD-jén lesz rajta az Első román tánc, a Rondók és az Allegro Barbaro is” – mondta Papp Gyula az M1 aktuális csatorna csütörtök délelőtti műsorában.

Az albumon többek között a gitáros Al Di Meola, a háromszoros Grammy-díjas Hammond-billentyűs, Cory Henry, Ian Anderson fuvolás, a Jethro Tull frontembere, Randy Brecker trombitás játszik, és Bobby Kimball (exToto) és Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band) énekelnek majd. Papp Gyula azt is mondta, „Mandoki ötlete az volt, hogy ne csak a nehéz zongoradarabokat popularizáljuk Bartóktól, így bekerült az anyagba a Gyermekeknek kötetből nyolc-tíz, ismert darabja, köztük a Kis kece lányom” – fejtette ki Papp Gyula.

A Leslie Mandoki németországi stúdiójában rögzített anyagon mindenkinek lehetősége volt improvizálni, Al Di Meola például a Hej páva, hej pává-t játssza akusztikus gitárján, Cory Henry pedig három csíki népdalt ad elő. Papp Gyula a kiadvány második CD-jén is hallható lesz Hammond-orgonán.