Ákos: Egy percnél sem tartom magamat többnek huszonévesnél

Idén töltötte be az ötvenet, nagyjából harminc éve van a színpadon, sikereit nehéz is lenne megkérdőjelezni, Kovács Ákos a Lokálnak mégis arról számolt be, hogy kétségek gyötrik.

Fiatalos vonásait elnézve sokakat meglephet, hogy Kovács Ákos idén töltötte be az ötvenet, ami azt is jelenti, hogy jó harminc éve a fellépések, a színpad, a zene, a mikrofon teszi ki élete nagy részét. Persze ott van a család is, amiért nem tud elég hálás lenni. A Lokálnak adott interjújában az életkor, a sikerek és a család mellett a kétségekről is szó esett.

„Számomra is hihetetlen, hogy már 50 éves vagyok. Nehezen barátkoztam meg vele, de végül is ez csak egy szám, és a legfontosabb az, hogy belül mennyire érzi magát fiatalnak az ember. Én pedig egy percnél sem tartom magamat többnek huszonévesnél. Bár én is érzem, hogy egyre nehezebb kikelni reggelente az ágyból, de el kell fogadnom, hogy ez az élet rendje. Sokszor az ember mérlegeli az eddigi életét, mindazt, amit elért. Egyfajta mérlegelés a Visszaszámlálás című könyvem is, ami az idén jelent meg. Ebben elmesélem az egész életemet a gyerekkoromtól a színpadi sikereimig. A legfontosabb pedig, hogy hálát adok Istennek a fantasztikus családomért és a közönségem mérhetetlen szeretetéért” – mondta Ákos, aki a korábbi jó néhány évhez hasonlóan idén is dupla Aréna-koncerttel zárja az évet.