A november 11-én záruló High Note Hungary rendezvénysorozat célja a magyar kultúra népszerűsítése New Yorkban. A legfontosabb program természetesen a Magyar Állami Operaház vendégjátéka, erről Ókovács Szilveszter több beszámolót is küldött az Origónak. Emellett a Virtuózok fellépésével, előadásokkal, kiállításokkal mutatták be a New York-i polgároknak a magyar kultúrát. A Virtuózok november 8-án, csütörtök este koncerteztek a híres Lincoln Plazán álló David H. Koch Színházban, a híres spanyol tenor is ott volt.

Hat fiatal muzsikus, a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató elmúlt szériáinak korcsoportnyertesei és különdíjasai szerepeltek csütörtök este New Yorkban. Ezúttal a legfiatalabb korosztály képviseltette magát: Abouzahra Amira és Mariam, Teo Gertler, Váradi Gyula (mindannyian hegedűsök), Balázs-Piri Soma (zongora) és Lugosi Dániel Ali (klarinét) lépett fel. Műsoruk főként magyar vonatkozású darabokból állt. Az előadásra ellátogatott a talán legnagyobb élő operaénekes, Plácido Domingo, a Virtuózok támogatója is, aki már a főpróbán is jelen volt, beletekintett a fiatalok felkészülésébe. Az álló ovációval és több körös ráadással zárult koncert után pedig a Virtuózok Domingo családjával együtt vacsoráztak. A legendás spanyol tenor régóta figyelmmel kíséri a Virtuózokat, idén májusban részvényes is lett a nemzetközi cégben.



Peller Mariann, a klasszikus zenei tehetségkutató műsor ötletgazdája, a Virtuosos Holding Ltd. elnöke azt mondta a nagy sikerű koncert után, hogy ismét egy nagy álmunk vált valóra.

„Az, hogy itt lehetünk és telt házas koncertet adhattunk ezen a csodálatos helyen, a művészet New York-i fellegvárában, egy nagy sikerű, első alkalommal megrendezett magyar rendezvénysorozathoz kapcsolódva, és még ennek tetejében Maestro Plácido Domingóval tölthették tehetségeink az estét – ez egy olyan csúcspontja a fordulatokban és sikerekben eddig is bővelkedő évünknek, amelyre biztosan sokáig emlékezni fogunk."



Vincze Máté, a New York-i Magyar Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy intézetük meghívására jött New Yorkba a Virtuózok. „A cél az volt, hogy bemutassuk az ittenieknek, nem csak a magyar komolyzene jelene és múltja, hanem a jövője is fényes.”

Idén májusban egyébként épp New Yorkban jelentették be a Virtuózok nemzetközi cégének megalakulását, és a műsor nemzetközi gyártásáról szóló egyezmény aláírását a Los Angeles-i és londoni székhelyű Fulwell 73 produkciós céggel. A The Late Late Show With James Corden és a Carpool Karaoke gyártója elnyerte a licencjogokat a Virtuózok műsor nemzetközi verziójának elkészítésére, elsőként az Egyesült Államokban indulhat el a műsor helyi változata.

A Virtuózok fiatal felfedezettjeinek izgalmasan telnek az év utolsó hónapjai: az egyik csapat, az idei abszolút győztes, harsonás Beke Márk és a zongorista-zeneszerző Szüts Apor épp hazatértek Dél-Amerikából, mire a többiek Észak-Amerikát vették célba. Márkot, mint a Virtuózok idei fődíjasát hívta meg vendégnek a brazil, São Paulo-i székhelyű Pelúdio televíziós tehetségkutató.

Bárdossy Mária de Weisz, dél-amerikai mecénás, a Virtuosos Holding legújabb részvényesének ösztönzésére és a brazil sikereken felbuzdulva a Virtuózok további fellépéseket terveznek Dél-Amerikában.