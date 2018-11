A telet Budapesten töltené, de az orvosok egyelőre nem javasolják Törőcsik Marinak a költözést. A színésznőt most is kórházban kezelik.

A legutóbbi hír az volt, hogy szeretne Budapestre költözni a télre, azonban orvosai kórházban tartják Törőcsik Marit, és egyelőre nem javasolják a költözést. A napokban a Ripost kereste fel a színésznőt, hogy érdeklődjenek a költözés felől, de Törőcsik Mari a kórházban vette fel a telefont.