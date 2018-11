Kiemelt tematikus adással készül a magyar tévécsatorna

Tematikus napot tart az M5 kulturális csatorna vasárnap Lengyelország függetlenségének 100. évfordulójának alkalmából.

Tematikus nappal emlékezik meg a lengyel függetlenség 100. évfordulójáról az M5 kulturális csatorna vasárnap. A műsor nézői a nagy múltú magyar-lengyel kulturális történelmi és társadalmi kapcsolatokról kaphatnak képet a meghívott vendégek és az élő bejelentkezések segítségével. Az M5 csatorna stábja a nap folyamán több alkalommal bejelentkezik Varsóból és tájékoztatja a nézőket az ottani ünnepségekről, emellett a budapesti megemlékezésekről is hírt adnak. Siklósi Beatrix csatornaigazgató azt is elmondta az MTI-nek, hogy az évforduló alkalmából exkluzív interjút adott az M5 csatornának Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök. A beszélgetést is a Függetlenül - 100 éve szabad Lengyelország című műsorfolyamban láthatják a nézők. A műsor vasárnap 9 és 19 óra között hat alkalommal is jelentkezik.

Benne szó lesz a magyar-lengyel kapcsolatokról, filmről, színházról, irodalomról, történelemről és zenéről. A stúdió vendége lesz Vásáry Tamás és Bogányi Gergely zongoraművész, valamint Kovács István történész, író, a magyar-lengyel történelmi kapcsolatok szakértője is. A műsorban felidézik a lengyel kultúra emblematikus alakjait, így Andrzej Wajda filmrendező életművét és Chopin muzsikája is felcsendül. Siklósi Beatrix elmondta, hogy az M5 csatorna munkatársai meglepetéssel is készültek. megtanulták lengyelül Adam Mickiewicz Az utas című költeményét, amelyet a tematikus napon mutatnak be, de a csatorna Facebook-oldalán is látható lesz, emellett eljuttatják a lengyel közszolgálati kulturális csatornának is.

A tematikus napon a fiatalabb korosztályt is igyekeznek megszólítani, ezért Gaskó Balázs egy gyerekcsoporttal budapesti lengyel emlékhelyeket keres fel, amiknél játékos vetélkedőkkel idézik fel a lengyel vonatkozású eseményeket. Siklósi Beatrix azt is elmondta, hogy a vasárnapi tematikus műsor annak eredményeként valósul meg, hogy a közelmúltban együttműködésről állapodott meg a lengyel közszolgálati kulturális csatorna vezetőjével. Ennek eredményeként a lengyel adón október 23-án már megemlékeztek az 1956-os forradalomról. A csatornaigazgató szerint nagyon fontos, hogy a lengyel függetlenség visszaszerzésének 100. évfordulóján, november 11-én az M5 kulturális csatorna is bekapcsolódjon a lengyelországi emlékév eseményeibe, hiszen a két nép történelme ezer szállal kapcsolódott és kapcsolódik ma is egymáshoz.„ Lengyelország és Magyarország kapcsolata nemcsak egy történelmi emlék, hanem egy nagyon is élő kulturális és társadalmi viszony, amit ápolni és fejleszteni kell” – mondta Siklósi Beatrix.