Először játszott magyar társulat a világhírű Művész Színházban

Hatalmas sikerrel mutatta be a Nemzeti Színház társulata A krokodilus című Dosztojevszkij-regényből készült előadását a Csehov Moszkvai Művészszínházban a múlt héten.

2016-ban volt Dosztojevszkij befejezetlen szatirikus kisregényéből, A krokodilus-ból készült darab ősbemutatója a Nemzeti Színházban. A társulat egyszer már elvitte Szentpétervárra az előadást, akkor a szintén világhírű Alekszandrinszkij Színházban mutatták be. A múlt héten pedig Moszkvában, a híres Művész Színházban adták elő óriási sikerrel. A keretet a Moszkvai Színházi és Művészeti Biennálé adta, és a Nemzeti Színház társulata a fesztivál Rendezői leckék elnevezésű programjában mutatta be A krokodilus-t Valerij Fokin, a Szentpétervári Nemzeti Színház művészeti vezetője rendezésében. Valerij Fokint közismerten a legnagyobb rendezők között tartják számon.

A Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila az Origónak azt mondta, „nagyon büszkén mondhatom, hogy ovációs nagy sikere volt a Nemzetinek telt ház előtt, ahol az orosz szakma is jelen volt. Már meg is jelentek jó írások, gyorsjelentések, és nyilván jönnek majd komolyabb kritikák is.”

Az előadás születéséről az igazgató azt mondta, „azért is izgalmas ez, mert ez A krokodilus-adaptáció nekünk készült. Ez Dosztojevszkijnek egy egészen különleges, a megszólalási módját tekintve nem tipikus, helyenként mulatságos kisregénye.” Az előadás egy, a Szentpétervári Nemzeti Színházzal már 5 éve tartó szoros együttműködés eredményeként jött létre két évvel ezelőtt. „Ennek keretén belül rendezte Valerij Fokin ezt az előadást, én pedig Szentpéterváron a Bűn és bűnhődés-t, ami Arany Maszk-díjat is kapott”. A szentpétervári együttműködés nagyon sokrétű, nem csupán előadásokat mutatnak be Budapesten és Péterváron, hanem többek között diákcsere program is a részét képezi. Jövőre a Kaposvári Egyetem diákjai utaznak Pétervárra, és onnan is érkezik egy diákcsoport Kaposvárra az együttműködés egyik eredményeként.