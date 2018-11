Közvetlenül fellépése után a backstage-ben ájult el Joe Perry, az Aerosmith gitárosa. Jó ideig ápolni kellett, mielőtt kórházba tudták vinni.

Joe Perry, az Aerosmith gitárosa közvetlenül egy szombati fellépés után lett rosszul, kórházba is vitték. Egy vendégszereplést vállalt, Billy Joellel adták elő az Aerosmith Walk This Way című számát, ami után Perry hátrament, és elájult a backstage-ben.

A TMZ információi szerint Perryt jó ideig oxigénnel kellett kezelni, és csak azután tudták kórházba vinni. A zenész menedzsmentje vasárnap adott ki közleményt, amiben az áll, hogy „a vendégszereplés után Perry nehézlégzésre panaszkodott, ezért intubálták is a helyszínen, illetve végig, a kórházba vezető úton.”

Azt is leírták, hogy a zenész végig magánál volt, viszont a következő fellépéseit le kellett mondaniuk, és várhatóan

még novemberben visszatérhet a színpadra.

Perrynek két évvel ezelőtt is volt egy hasonló esete. Akkor már a színpadon rosszul volt, és az épp játszott szám közben rogyott le egy hangfalra, majd sétált hátra a backstage-be.